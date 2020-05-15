Експерт розсекретила інтимні подробиці ідеальних образів Кейт Міддлтон

Кейт Міддлтон – ікона стилю і володарка бездоганного смаку, яка змушена продумувати свій образ до дрібниць. І такі нюанси, як вибір нижньої білизни – дуже важливе питання. Справа в тому, що бретелі під сукнею можуть легко зіпсувати навіть самий вишуканий лук. І у герцогині є свій особистий лайфхак. Так, вона воліє носити корсет без бретелей. Така річ чудово підкреслює фігуру, робить силует бездоганним, а також виконує головну «підтримуючу» функцію. Ну і з безлічі відтінків можна легко підібрати колір під потрібне вбрання.

Кейт Міддлтон і її секрети (фото: instagram.com/mykameier)

Цю таємницю видала експерт з королівського етикету Міка Мейер. У своєму мікроблозі в мережі Instagram вона написала: «Royal Style Hack Alert! Ви коли-небудь замислювалися, чому ви ніколи не бачите бюстгальтери з бретелями?! Гортайте, щоб побачити секретний трюк, який є обов'язковим предметом королівського гардеробу!».

Кейт звикла виглядати розкішно (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

В інтерв'ю виданню The Sun Міка розповіла: «Нижню білизну і бюстгальтери також вважаються приватним інтимним одягом, і для членів королівської сім'ї виставити інтимний одяг на показ просто неможливо. Є кілька варіантів, щоб приховати бретельки бюстгальтера, один з яких – це бюстгальтер, який фактично вшивається у виріб. Другий варіант – форма одягу без бретелей, яка являє собою одну деталь, яка або замикається внизу, або має прикріплені ніжки. Ви можете купити їх практично в будь-якому відтінку шкіри, щоб вони виглядали прозорими і не просвічували крізь одяг». До речі, з чуток, Кейт Міддлтон купує таку білизну в John Lewis.

Нагадаємо, нещодавно стала відома ще вона таємниця Кейт Міддлтон – чим захоплюється дружина принца Вільяма на карантині. Виявляється, герцогиня обожнює розмальовки. Це заняття відмінно заспокоює нерви багатодітної мами і до нього легко підключити інших членів сім'ї.