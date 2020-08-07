Бездоганна: Барбара Палвін блищить у вишуканому вечірньому образі і з яскравим макіяжем

Барбара Палвін - одна з найбільш затребуваних моделей в світі, яка встигла підписати вигідні контракти з багатьма відомими брендами. Один з них - Armani, обличчям косметичної лінії котрого вона є вже давно. Періодично дівчина виставляє яскраві образи, створені за допомогою косметичних продуктів марки, які викликають бурхливий захват у послідовувачів «ангела» Victoria's Secret. Подібний пост вона зробила і декілька годин тому.

Новий образ Барбари Барбара Палвін (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)

На сторінці угорської моделі в мережі Instagram з'явилася галерея: дівчина позує в вечірній чорній сукні з принтом леопарда і виразним макіяжем. Акцент в ньому зроблено на очах: ​​вони підведені темними тінями. Губи нафарбовані блиском натурального відтінку, брови злегка промальовані світло-коричневим олівцем, а тому погляд Барбари з перших миттєвостей приковує до себе увагу. «Очі в центрі уваги в повсякденному житті», - додала вона підпис.

Мережа у відповідь просто вибухнула компліментами: «Ти така гарна», «Як можна бути такою чудовою», «Божественна» ...

Барбара Палвін славиться розкішними формами (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)

Також раніше Барбара продемонструвала відверте фото в напівпрозорому чорному боді. Дівчина лежить на ліжку, показавши своє розкішне тіло у всій красі. Композиція побудована так, немов Барбарі Палвін прямо в ліжко підносять квіти, а вона просто сяє від щастя.

Ділан Спроус (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)

Нагадаємо, Барбара зараз у відносинах з актором Діланом Спроусом. Закохані належать до того типу пар, що люблять радувати шанувальників спільними фото і розповідати про спільний побут. Так, на початку карантину пара показувала, що вони влаштовують домашні кіноперегляди, дзвонять друзям і просто насолоджуються спілкуванням. Барбара обожнює висловлювати свої почуття до коханого за допомогою мережі. Нещодавно вона зворушливо привітала Ділана з 28-річчям, запостивши його фото в образі ковбоя.