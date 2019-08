"Неймовірно спокусливо": Катерина Кухар зачарувала фото в купальнику на пляжі Малібу

Катерина Кухар продовжує відпочивати в сонячному Лос-Анджелесі, США. Українська прима-балерина полетіла в далеку країну з чоловіком ще кілька тижнів тому. І за цей час встигла відвідати кілька міст в Каліфорнії. Приміром, суддя проекту Танці з зірками також побувала в "світовій столиці" грального бізнесу - Лас-Вегас!

Тепер же Кухар вирішила присвятити час не тільки активним екскурсіям, але і розслабленому відпочинку. І ось, Катерина опублікувала парочку фото з готельного номера і пляжу.

Так, на своїй сторінці в мережі instagram Кухар показала розслаблене фото з пляжу. В кадрі балерина позує в білосніжному купальник без бретелей, який декорований золотим принтом. Балерина зібрала довге чорне волосся на маківці, притримуючи їх руками.

"Love me like you do", - грайливо підписала знімок Кухар. Що в перекладі з англійської означає: "Кохай мене так, як ти вмієш".

Також в геомітках Кухар вказала місто в окрузі Лос-Анджелес - Малібу.

Катерина Кухар в Малібу (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

На іншому знімку Кухар вже позує зі свого готельного номера, на балконі, на тлі густої зелені. На прима-балерині - білосніжна білизна. Комплект коротких шортиків і майка.

"Дай мені мить, тільки для мене", - підписала фото Кухар.

Катерина Кухар відпочиває в Лос-Анджелесі (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Шанувальники Катерини також поспішили залишити свої схвальні коментарі під її новим фото в купальнику:

"Дуже красива без макіяжу"

"Шалено спокусливо"

"Красива, але сувора"

"Шаную і люблю Вас"

"Ви виглядаєте без макіяжу на 20 років"

“Ви як завжди прекрасні! Не перестаю захоплюватися вашою ніжністю і жіночністю!"

“Природна краса! Це круто"

“Ну що сказати, якщо жінка прекрасна, то жодні слова не опишуть її, а просто дадуть впевненість, що вона незабутня)) p s Про вас Катерина"

Скріншот коментарів: instagram.com/ekaterinakukhar_official

До речі, а у себе в розділі сторіз Кухар показала фото з зали. З'ясувалося, що навіть під час відпустки балерина постійно тренуюєтся.

"Але розтяжку ніхто не відміняв", - так і підписала знімок Кухар.

Катерина Кухар під час розтяжки (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Нагадаємо, раніше Катерина Кухар зачарувала ефектним фото з Лас-Вегаса. Белерина показала стильний сафарі-образ на тлі пустельного пейзажу.

Також Кухар відверто розповіла, які чоловіки її збуджують і надихають.