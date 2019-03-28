"Шалено ніжно": Аніта Луценко зворушила мережу фото з донечкою

Тренер зізналася, що діти - головне досягнення в житті
Відомий фітнес-тренер і телеведуча Аніта Луценко встигає і допомагати сотням людей отримати свою фігуру мрії, і бути щасливою дружиною і матір'ю. Спортсменка, яка нещодавно показала вправу для гарної постави, поділилася на своїй сторінці в Instagram неймовірно ніжним знімком зі своєю донечкою Мією.
Білява дівчинка сидить у мами на колінах і тримає її за руки, при цьому зворушливо притиснувши до неї голову.
"Всі емоції і досягнення в житті меркнуть у порівнянні з дітками! Щирі, чесні, емоційні, які сміються від серця, ображаються від душі! Чиста Любов", - прокоментувала публікацію Аніта.
Фото: Аніта Луценко з донькою (instagram.com/anitasporty)
Шанувальники зворушилися милою фотографією мами з донькою і залишили багато зворушених коментарів, відзначаючи, що Мія - дуже красива дівчинка.
Раніше Аніта Луценко розповіла, скільки чистої питної води у день необхідно вживати для краси і здоров'я.
До речі, обличчя дворічної Мії Аніта Луценко вперше показала лише в грудні минулого року. Зіркова мама разом з дівчинкою стали героїнями зворушливої сімейної фотосесії.