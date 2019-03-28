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"Шалено ніжно": Аніта Луценко зворушила мережу фото з донечкою


Тренер зізналася, що діти - головне досягнення в житті

Відомий фітнес-тренер і телеведуча Аніта Луценко встигає і допомагати сотням людей отримати свою фігуру мрії, і бути щасливою дружиною і матір'ю. Спортсменка, яка нещодавно показала вправу для гарної постави, поділилася на своїй сторінці в Instagram неймовірно ніжним знімком зі своєю донечкою Мією.

Білява дівчинка сидить у мами на колінах і тримає її за руки, при цьому зворушливо притиснувши до неї голову.

"Всі емоції і досягнення в житті меркнуть у порівнянні з дітками! Щирі, чесні, емоційні, які сміються від серця, ображаються від душі! Чиста Любов", - прокоментувала публікацію Аніта.

Фото: Аніта Луценко з донькою (instagram.com/anitasporty)

Шанувальники зворушилися милою фотографією мами з донькою і залишили багато зворушених коментарів, відзначаючи, що Мія - дуже красива дівчинка.

  • "Ніжність"
  • "Дуже миле фото"
  • "Як добре сказано! Чиста правда"
  • "Дві красоточки)))"
  • "Блондиночки красиві))"
  • "Фото сповнене ніжністю"
  • "Це так затишно виглядає і мило"
  • "Ніжне фото шалено"
  • "Які класнючі дівчата!!! Щастя вам"
  • "Ви такі класні та надихаючі"
  • "Дуже гарні"
  • "найчистіші створення"
  • "Мамина копія!!!"
  • "Дуже ніжна і мила фотографія)"
  • "Які ж лапочные!! побільше таких моментів єднання!"
  • "Безумовна любов"

Раніше Аніта Луценко розповіла, скільки чистої питної води у день необхідно вживати для краси і здоров'я.

До речі, обличчя дворічної Мії Аніта Луценко вперше показала лише в грудні минулого року. Зіркова мама разом з дівчинкою стали героїнями зворушливої сімейної фотосесії.

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