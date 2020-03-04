Шалено крута мама: Маша Єфросиніна підкорила мережу запальними танцями з синочком

Маша Єфросиніна - турботлива і уважна мама і завжди знаходить у своєму щільному графіку час, який проводить з улюбленими донькою і сином. Особливо багато уваги потребує зараз п'ятирічний Сашко, який справжній мамин "хвостик". Піклуючись про його здоров'я та імунітет, зіркова мама часто відправляється з хлопчиком на прогулянку на свіжому повітрі - так, днями вони чудово прогулялися по лісі. А ввечері перед сном іноді влаштовує з малюком веселі танці.

Один з таких "батлів" Маша показала у своєму Instagram, виклавши веселий відеоролик. На відео мама і син відображені на тлі обіднього столу в піжамах - ведуча в чорно-смугастій, а Олександр у зеленій з білим. Єфросиніна показує малюкові кумедні і енергійні танцювальні рухи, а той щосили намагається їх повторювати.

При цьому вони заливається веселим сміхом, його також можна почути за кадром - дочка Нана, яка знімала яскравий перформанс, також не змогла втриматися.

Відео: Маша Єфросиніна з сином (instagram.com/mashaefrosinina)

"Вкладаємося..." - прокоментувала ролик Маша.

Підписники ведучої прийшли в захват від їх запального танцю і тут же заявили, що вона класна і весела мама і до того ж чудово танцює.

Ви просто 'шалена мама' в самому крутому сенсі слова) це дуже круто так дуріти зі своїми дітьми

Марія, я завжди дивлюся Ваші пости, Ви шалено крута МАМА. Ви енергійна, комуникабельная, весела, я Вами захоплююся, у Вас є чому повчитися

Який вже дорослий!!!!

Маша, яка у Вас пластику, і зовсім не Буратіно!

Клас

ви прекрасна, люблю Вас

Класна колискова!

Крутишки....і я з своїм сином так завжди танцюю...

Агонь!!! Маша, Ви супер мама - запальничка

Які ви класні !!!

Маша яка ж ви класна, захоплююсь вами, ви мега, не можу підібрати слів. Просто зачаровано вас слухаю завжди. Хочеться брати з вас приклад. Щастя вам та вашій родині.

Клаааасс! Які ж ви круті!

Скріншот коментарів (instagram.com/mashaefrosinina)

Нагадаємо, що Маша Єфросиніна нещодавно відсвяткувала день народження дочки Нани – дівчинці виповнилося 16 років, і з такого приводу її знаменита мама поділилася рідкісним фото іменинниці.