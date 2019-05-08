Божевільна яскравість: Віра Брежнєва захопила незвичайним різнобарвним мейкапом

Брежнєва готує нову відеороботу
Віра Брежнєва викликала фурор своїм новим постом. Так, на своїй instagram-сторінці співачка опублікувала кілька фото. На знімках співачка позує з незвичайним мейкапом. Обличчя Брежнєвої прикрашене різнокольоровими плямами: рожевий, синій, помаранчевий, білий. При цьому в іншому макіяж зроблений в нюдовых тонах. Також волосся зібране в акуратний пучок на маківці.
Також у своєму сторіз Віра Брежнєва заінтригувала фанатів. Співачка зазначила, що незвичайний образ підібраний не просто так. В даний момент проходять зйомки її нового кліпу. При цьому пізніше таємниця була розкрита. Брежнєва і її команда знімають яскравий кліп на пісню "Ти моя людина".
"Життя все прикрашене яскравими фарбами... але іноді для проекту потрібно прикрасити себе))" – підписала фото Брежнєва.
Яскрава Брежнєва під час підготовки нового кліпу (фото: instagram.com/ververa)
Шанувальники Брежнєвої поспішили закидати її захопленими коментарями:
Яскрава Брежнєва під час підготовки нового кліпу (фото: instagram.com/ververa)
Нагадаємо, раніше Віра Брежнєва розбурхала мережу зухвалим образом в латексній міні-сукні.
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