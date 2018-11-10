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"Без планування ніяк": Єфросиніна показала нову яскраву "п'ятірочку" (відео)

Lite » Зірки 10.11.2018 - 15:20

Відео: Маша Єфросиніна розповіла, як зробити день ефективним (Youtube-канал/Маша Єфросиніна)

Популярна українська телеведуча Маша Єфросиніна розповіла, як їй вдається "встигати все". Відповідні кадри вона опублікувала на своїй сторінці в Youtube.

Так, першим правилом ефективного дня є час, під час якого ви прокидаєтеся. Він повинен бути однаковим кожен день. Бажано, щоб це було раніше.

Другим важливим правилом, стверджує Єфросиніна, є час для себе. З самого ранку рекомендується приділити собі самому деякий час. Наприклад, за словами телеведучої, для себе вона вибрала одну годину.

Третім правилом, за словами телеведучої, є саме планування. Це передбачає планування не життя наперед, а саме розпорядку дня. Намагайтеся робити це на кілька днів вперед.

&quot;Без планування ніяк&quot;: Єфросиніна показала нову яскраву &quot;п'ятірочку&quot; (відео)

Скріншот з відео (Youtube-канал/Маша Єфросиніна)

Четверте правило ефективного дня, стверджує Єфросиніна, звучить так: "не відкладайте неприємні справи на вечір". За її словами, це рекомендується зробити або зранку, або в обід, тому що є ризик і зовсім перенести їх "на завтра".

І останнім правилом, на думку телеведучої, є делегація обов'язків. За її словами, це допоможе вам уникнути "зашивання" і ви будете завжди ефективними.

&quot;Без планування ніяк&quot;: Єфросиніна показала нову яскраву &quot;п'ятірочку&quot; (відео)

Скріншот з відео (Youtube-канал/Маша Єфросиніна)

До речі, раніше Маша Єфросиніна показала соковиті фото з відпочинку в Еміратах.

Нагадаємо, раніше Єфросиніна показала нову яскраву "п'ятірочку". В цей раз блог присвячений стосункам між чоловіком і жінкою.

Крім того, Єфросиніна порадила не боятися робити помилки і розкрила свій секрет успіху.

Маша Єфросиніна: цікаві факти біографії (відео: РБК-Україна)

Новини України Маша Єфросиніна
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