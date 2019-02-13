Бейонсе в комапнії Jay-Z блиснула пишними грудьми і екстремальним декольте

Співачка захопила мережу знімками без білизни

Всемирно известная певица Бейонсе умеет заинтересовать публику не только своими хитами-миллонниками, которые поклонники ждут с замиранием сердца, но и яркими, эффектными образами. Так, звезда похвасталась новой горячей фотосессией в Instagram.

Знаменитость позирует в светлом блезейре, расшитом крупными камнями, с экстремальным декольте и мини юбке от бренда Sergio Hudson из коллекции осень-зима 2018-2019. Примечательно, что под нарядом артистки не было белья.

Фото: Бейонсе (instagram.com/beyonce)

Свой образ она допонила белоснежной сумкой правильной геометической формы, массивной цепью с кулоном в виде полумесяца, щедро усыпанного камнями, крупными серьгами-кольцами, а также солнечными очками в белой оправе.

Фото: Бейонсе (instagram.com/beyonce)

Правда, в таком виде на публике 37-летняя певица появилась не одна, а в компании мужа, рэпера и продюсера Jay-Z. Пара запечатлена в компании за столом, уставленном элитными алкогольными напитками.

Фото: Бейонсе (instagram.com/beyonce)

Напомним, что недавно Бейонсе покорила поклонников стильной фотосессией. Она позировала в эффектном платье оригинального кроя с разрезами в по бокам в области талии персикового цвета, а также комбинезоне того же оттенка.

Ранее Бейонсе решила устроить для фанов щедрую акцию, пообещав им пожизненные билеты на свои концерты, правда, озвучила довольно жесткое условие, которое позволит обзавестись абонементом на выступление.

К слову, Бейонсе обожает наряды, подчеркивающие достоинства ее фигуры. Недавно она восхитила сеть смелым экспериментом – вышла в люди в ярко-красном жакете от Maria Escote, расшитом жемчугом, использовав его в качестве мини-платье.