Безцінні моменти: Лілія Ребрик зворушила мережу фото з доньками-красунями

Популярна телеведуча Лілія Ребрик цінує моменти в колі сім'ї і вважає їх на вагу золота! Зірка захоплює своїх шанувальників унікальним умінням поєднувати роботу, домашні клопоти, одночасно підтримувати романтику у відносинах з чоловіком і приділяти максимум уваги своїм улюбленим донечкам – Діані і маленькій Поліні. Вихідний теледіва вирішила зробити сімейним днем і вирушила на прогулянку зі своїми дівчатами, скориставшись чудовою погодою та практично літнім теплом.

Лілія одягнула джинсову куртку і чорний комбінезон, доповнивши стильний стріт-стайл лук зручними кросівками та золотистою невеликою сумочкою через плече. Дітки були мамі під стать: маленька Поліна - в джинсовій жилетці і джинсах, а модниця Діана – сріблястій куртці і ніжно-рожевій сукні.

"Хто кого вигулює! У мами вихідний. А ви чим займаєтеся сьогодні? Гарної неділі!" - поцікавилася вона у підписників.

Лілії Ребрик з доньками Діаною і Поліною (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Сімейний фотосет на лоні природи осторонь прихилььників Лілії - вони приєдналися до активного обгорення знімків і охоче ділилися планами на вихідний.

Лілії Ребрик з доньками Діаною і Поліною (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

"Гарно відпочити! Цікавий ракурс на першому фото, я не зрозуміла, хто у повітрі, а хто - ні", "Фото вдалося!", "Так швидко чужі дітки ростуть", "Красотульки", "Для мами такі моменти на вагу золота! От і "відривається"! Красуні!", "Лілічка, Полінка така самостійна як для одного рочку і розумне малятко!" - відзначали уважні фоловери.

Раніше Лілія Ребрик похвалилася завидною розтяжкою і гнучкістю на веселому фото.

Нагадаємо, що Лілія Ребрик захопила ефектним образом у довгому синьому платті.

До речі, Лілія Ребрик вразила луком в елегантному прозорому вбранні, і похвалилася нагородой "Мама року".