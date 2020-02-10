Безсонна ніч: Лілія Ребрик з'явилася на роботі в піжамі і капцях

Лілія Ребрик звикла з'являтися в ранковому ефірі в підкреслено елегантних вбраннях, а по четвергах – в оригінальних вишиванках і вишитих сукнях, але понеділок 10 лютого став винятком – ведуча прийшла в студію в ... затишній домашній піжамі і капцях.

Всьому виною стала "ніч "Оскара" на каналі "Україна", адже її колеги Тимур Мірошниченко, Олена Вінницька і травесті-діва Монро (ведучі програми "Зірковий шлях") висвітлювали церемонію нагородження престижної кінопремії і разом з глядачами до ранку спостерігали за тими, хто отримав заповітні статуетки.

Так, Лілія розмістилася в позі "лотоса" на тлі декорацій і поділилася своїми враженнями від церемонії Оскар 2020.

Фото: Лілія Ребрик з колегами (instagram.com/liliia.rebrik)

"Дивилися Оскара? Довгоочікувана подія, яка щороку вражає. Цього року всупереч всім прогнозам фільм "Паразити" отримав 4 статуетки і переміг у номінації "Найкращий фільм". Пон Джун Хо - південнокорейський режисер теж отримав Оскар за стрічку "Паразити". Оскар у номінації "Найкращий актор" заслужено отримав Хоакін Фенікс (за фільм Джокер). Фенікс і справді геніальний, а от сам фільм "Джокер" - моя свідомість не сприйняла. Не можу розділити неймовірну кількість вражених відгуків про цей фільм. Звичайно, він не залишає байдужим. Але, особисто я проти виправдовування Оскаром "темної сторони людства". Хоча, повторюся, акторська робота Фенікса - геніальна. Бачите, знову завелася. Отже, фільм все одно вразив, адже хочеться сперечатися після перегляду, хочеться доводити свою позицію. Далі: найкраща жіноча роль - Рене Зелльвегер (фільм "Джуді"). Роль другого плану - Бред Піт. А тепер Ви пишіть свої враження про фільми, про Оскар і про саму церемонію", - звернулася онак передплатникам.

Пізніше Лілі змінила вбрання і з'явилася в кадрі в елегантному твідовому брючному костюмі від Anna October. Піджак з асиметрично розташованим рядом гудзиків і защипами на талії і прямі брюки вона доповнила босоніжками на шпильці.

Фото: Лілія Ребрик з коллеегами (instagram.com/ranok_ua)

До речі, 10 лютого вся творча команда "Ранку з Україною" святкувала 6-річчя виходу програми в ефір, тому в студії зібралася четвірка ведучих ранкової передачі.

Раніше Лілія Ребрик зачарувала романтичними фото з чоловіком з Празі і розповіла, що встигла під час робочого візиту.