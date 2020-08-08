Незрівнянні! Лілія Ребрик з чоловіком влаштували романтику посеред української пустелі

Лілія Ребрик і її чоловік, хореограф Андрій Дикий – ідеальна пара закоханих, незважаючи на солідний стаж подружнього життя, а також приклад для наслідування, про що їм не раз повідомляли шанувальники. Їм легко вдається зберегти любов, пристрасть і романтику, а також бути хорошими, розумыючими і люблячими батьками для своїх дочок Діани і Поліни. Пара любить проводити літо на дачі, але непроти поїхати кудись і освоїти нові горизонти. Так, Лілія та Андрій вирушили в знамениту українську пустелю на Херсонщині.

Ведуча зачарувала романтичні кадрами в обіймах чоловіка на тлі піщаних барханів. Вона вибрала легке літнє біле плаття-сарафан і притиснулася ближче до коханому чоловікові, який уклав її в міцні обійми.

"Відкрили для себе Олешківські піски, що на Херсонщині. Краса неймовірна..." - підписала барвисті романтичні кадри з чоловіком Лілія.

Лілія Ребрик з чоловіком вирушила в "пустелю" на Херсонщині (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Шанувальники пари запропонували їм познайомитися з іншими достопримечаельностями Херсонщини і закидали компліментами.

Як це мило

Які ви класні

Як завжди позитивні. Супер

Це ви неймовірні

Незрівнянні фото. Це ідеально

Ви супер сімейка. Захоплююся вами

Прекрасна пара! Завжди такі позитивні

Ви дуже гарна пара

Ви просто супер! Чарівна сімя і приклад для оточуючих!

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