Незрівнянна: зірка "Орла и Решки" захопила ідеальною фігурою в бікіні

Також Аліна розповіла, чому варто обов'язково поїхати на Філіппіни
Відома по тревел-шоу "Орел и Решка" ведуча Аліна Астровська балує своїх пыдписників яскравими фото з кожної нової поїздки. Зазвичай зірка морського сезону публікує фото нових яскравих образів. І найчастіше, до слова, Аліна вибирає вбрання від українських дизайнерів. Приміром, раніше Астровська показала романтичний образ в сукні в горошок, доповнивши його топом і білими кедами.
Новим знімком ведуча "Орла и Решки" поділилася з острова Панглао, Філіппіни. На цей раз шанувальники захоплювалися не нарядами, а витонченою і буквально ідеальною фігурою телеведучої. Аліна позує в чорному купальнику від італійського бренду Calzedonia Official.
При цьому телеведуча перерахувала причини, по яких варто обов'язково відвідати Філіппінські острови.
Аліна Астровська на острові Панглао (фото: instagram.com/alina_astrovskaya)
Так, у список цих причин потрапили:
А ось шанувальники Астровської поспішили залишити свої захоплені відгуки з приводу її нового знімка:
Нагадаємо, до цього Аліна Астровська захопила витонченою фігурою в міні-спідниці.
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