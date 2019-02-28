Незрівнянна: зірка "Орла и Решки" захопила ідеальною фігурою в бікіні

Аліна Астровська (фото: instagram.com/alina_astrovskaya)

Також Аліна розповіла, чому варто обов'язково поїхати на Філіппіни

Відома по тревел-шоу "Орел и Решка" ведуча Аліна Астровська балує своїх пыдписників яскравими фото з кожної нової поїздки. Зазвичай зірка морського сезону публікує фото нових яскравих образів. І найчастіше, до слова, Аліна вибирає вбрання від українських дизайнерів. Приміром, раніше Астровська показала романтичний образ в сукні в горошок, доповнивши його топом і білими кедами.

Новим знімком ведуча "Орла и Решки" поділилася з острова Панглао, Філіппіни. На цей раз шанувальники захоплювалися не нарядами, а витонченою і буквально ідеальною фігурою телеведучої. Аліна позує в чорному купальнику від італійського бренду Calzedonia Official.

При цьому телеведуча перерахувала причини, по яких варто обов'язково відвідати Філіппінські острови.

Аліна Астровська на острові Панглао (фото: instagram.com/alina_astrovskaya)

Так, у список цих причин потрапили:

Моря, за красу можна закрити очі на ще не зовсім налагоджену інфраструктуру! Снорклінг і дайвінг. А якщо ви побачите кістяк сардин (раджу їхати вранці!), ніколи не забудете це! Щось величезне у воді, танцює і змінює форми, плавними лініями! Не відразу розумієш, що це дрібні рибки! Водоспади, чисті і мінеральні джерела! Дюгонь, довгоп'ят і бінтуронг – три унікальні види тварин, з першим можна навіть поплавати! Шоколадні пагорби! Навіть місцеві не втомлюються від екскурсій до цієї природної пам'ятки!

А ось шанувальники Астровської поспішили залишити свої захоплені відгуки з приводу її нового знімка:

"Яка ви красива"

"Аля, Ви шикарна дівчина. Вогонь"

"Як ви тримаєте себе в такій ідеальній формі?!"

"Красива ти дитинко, Алінка"

"Фігура – вау! Аліна, дивлюся "Орел и Решка" і зрозуміла, на кого ви схожі) На Мілу Йовович"

"Фігурка відпад, це все морепродукти?"

"Дуже красива, і купальник-супер!"

Нагадаємо, до цього Аліна Астровська захопила витонченою фігурою в міні-спідниці.

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