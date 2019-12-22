"Нескінченні ноги": Тодоренко викликала обговорення в мережі через невдале фото

Регіна Тодоренко (Фото: instagram.com/reginatodorenko)

Зірка здивувала шанувальників невдалим фото з Балі

Знаменита українська телеведуча Регіна Тодоренко проводить час на Балі і радує шанувальників в Instagram мальовничими фото з відпочинку. Але один з її останніх знімків викликав бурхливе обговорення в мережі.

У свій мікроблог екс-ведуча шоу "Орел і Решка" виклала кадр, на якому вона позує в спокусливому купальнику біля пальми. Знімок був зроблений на одному з місцевих пляжів.

Регіна Тодоренко (Фото: instagram.com/reginatodorenko)

Однак дане фото здалося фоловерам зірки нереалістичним і дуже "зафотошопленим". Вони тут же розгромили його в мережі:

Відріж фотографу яєчко за такий вбогий ракурс.

Голова розміром з стегно.

А ноги довші її зросту. Прям мутант якийсь.

Ну і кут у фотографа.

Нескінченні ноги...

Блііін, наскільки Регіна завжди красуня, але фотографія мега-невдала за всіма параметрами.

Чому така довга ступня, як у інопланетян?

Ну в тебе і ласти...

Скріншот: instagram.com/reginatodorenko

Скріншот: instagram.com/reginatodorenko

Скріншот: instagram.com/reginatodorenko

Скріншот: instagram.com/reginatodorenko

Скріншот: instagram.com/reginatodorenko

Скріншот: instagram.com/reginatodorenko

Нагадаємо, раніше Регіна Тодоренко блиснула апетитним "горішком" на новорічній листівці.