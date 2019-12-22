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"Нескінченні ноги": Тодоренко викликала обговорення в мережі через невдале фото

Lite » Новини шоу-бізнесу 22.12.2019 - 15:26
"Нескінченні ноги": Тодоренко викликала обговорення в мережі через невдале фото
Регіна Тодоренко (Фото: instagram.com/reginatodorenko)

Зірка здивувала шанувальників невдалим фото з Балі

Знаменита українська телеведуча Регіна Тодоренко проводить час на Балі і радує шанувальників в Instagram мальовничими фото з відпочинку. Але один з її останніх знімків викликав бурхливе обговорення в мережі.

У свій мікроблог екс-ведуча шоу "Орел і Решка" виклала кадр, на якому вона позує в спокусливому купальнику біля пальми. Знімок був зроблений на одному з місцевих пляжів.

&quot;Нескінченні ноги&quot;: Тодоренко викликала обговорення в мережі через невдале фотоРегіна Тодоренко (Фото: instagram.com/reginatodorenko)

Однак дане фото здалося фоловерам зірки нереалістичним і дуже "зафотошопленим". Вони тут же розгромили його в мережі:

  • Відріж фотографу яєчко за такий вбогий ракурс.
  • Голова розміром з стегно.
  • А ноги довші її зросту. Прям мутант якийсь.
  • Ну і кут у фотографа.
  • Нескінченні ноги...
  • Блііін, наскільки Регіна завжди красуня, але фотографія мега-невдала за всіма параметрами.
  • Чому така довга ступня, як у інопланетян?
  • Ну в тебе і ласти...

&quot;Нескінченні ноги&quot;: Тодоренко викликала обговорення в мережі через невдале фото

Скріншот: instagram.com/reginatodorenko

&quot;Нескінченні ноги&quot;: Тодоренко викликала обговорення в мережі через невдале фото

Скріншот: instagram.com/reginatodorenko

&quot;Нескінченні ноги&quot;: Тодоренко викликала обговорення в мережі через невдале фото

Скріншот: instagram.com/reginatodorenko

&quot;Нескінченні ноги&quot;: Тодоренко викликала обговорення в мережі через невдале фото

Скріншот: instagram.com/reginatodorenko

&quot;Нескінченні ноги&quot;: Тодоренко викликала обговорення в мережі через невдале фото

Скріншот: instagram.com/reginatodorenko

&quot;Нескінченні ноги&quot;: Тодоренко викликала обговорення в мережі через невдале фото

Скріншот: instagram.com/reginatodorenko

Нагадаємо, раніше Регіна Тодоренко блиснула апетитним "горішком" на новорічній листівці.

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