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Нескінченні ноги і пишні груди: Оля Полякова захопила мережу розкішною фігурою


Співачка виступила у фіналі Голосу країни 9 у відвертому вбранні

"Королева ночі" Оля Полякова вміє вражати і захоплювати своїми виступами і ефектними нарядами. Мама двох дітей може похвалитися приголомшливою фігурою, яку з задоволенням демонструє. Днями артистка виступила в фіналі найпопулярнішого шоу Голос країни 9 - вона вийшла на сцену в дуже пікантному образі. Яскравими знімками зірка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Полякова блищала в прямому ефірі в блискучій сріблястій міні-сукні з глибоким декольте і асиметричним кроєм на плечах. На фото з гримерки Оля приймає ефектні пози, які підкреслюють її фігуру, а особливо довгі ноги і пишні груди.

Фото: Оля Полякова (instagram.com/polyakovamusic)

Біляві локони вона залишила розпущеним, а доповнила образ сріблястими босоніжками на шпильці.

"Мені подобається мій новий образ а вам?)" - грайливо поцікавилася співачка у підписників.

Фото: Оля Полякова (instagram.com/polyakovamusic)

Звичайно ж, фолловери поспішили запевнити Олю, що виглядає вона просто шикарно і в черговий раз захоплювалися її формами.

  • "Дууже!! Шось ви, Олю, похудали після стількох концертів. Струнка!! Фігура вогонь"
  • "Я божеволію від цього образу і від декольте!)) розкіш!!!"
  • "Барбі для дорослих )))"
  • "Клас! ви шикарна !!!)) та ще й МАМА з такою фігурою !!!)))"
  • "не Можна бути красивою такою"
  • "О, ці ноги!!!"
  • "Ти в будь-якому образі красуня.... Навіть не сумнівайся. Обожнюю тебе..."
  • "Я взагалі не уявляю як можна бути в такій шикарній формі , це дійсно заслуговує величезної поваги, просто блиск"
  • "Дуже. Ці ноги справжні??))"
  • "Як лялька Барбі, супер! Плаття шикарне"
  • "Еталон краси і досконалості"
  • "Головні ноги країни"

Фото: Оля Полякова (instagram.com/polyakovamusic)

Нагадаємо, Оля Полякова розбурхала мережу епатажним образом на "Вечорі прем'єр з Катериною Осадчою".

До речі, Оля Полякова похвалилася новою нагородою. Співачка вдруге була визнана "Жінкою України 2019" за результатами голосування журналу "Единственная".

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