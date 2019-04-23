Нескінченні ноги і пишні груди: Оля Полякова захопила мережу розкішною фігурою

Співачка виступила у фіналі Голосу країни 9 у відвертому вбранні
"Королева ночі" Оля Полякова вміє вражати і захоплювати своїми виступами і ефектними нарядами. Мама двох дітей може похвалитися приголомшливою фігурою, яку з задоволенням демонструє. Днями артистка виступила в фіналі найпопулярнішого шоу Голос країни 9 - вона вийшла на сцену в дуже пікантному образі. Яскравими знімками зірка поділилася на своїй сторінці в Instagram.
Полякова блищала в прямому ефірі в блискучій сріблястій міні-сукні з глибоким декольте і асиметричним кроєм на плечах. На фото з гримерки Оля приймає ефектні пози, які підкреслюють її фігуру, а особливо довгі ноги і пишні груди.
Фото: Оля Полякова (instagram.com/polyakovamusic)
Біляві локони вона залишила розпущеним, а доповнила образ сріблястими босоніжками на шпильці.
"Мені подобається мій новий образ а вам?)" - грайливо поцікавилася співачка у підписників.
Фото: Оля Полякова (instagram.com/polyakovamusic)
Звичайно ж, фолловери поспішили запевнити Олю, що виглядає вона просто шикарно і в черговий раз захоплювалися її формами.
Фото: Оля Полякова (instagram.com/polyakovamusic)
Нагадаємо, Оля Полякова розбурхала мережу епатажним образом на "Вечорі прем'єр з Катериною Осадчою".
До речі, Оля Полякова похвалилася новою нагородою. Співачка вдруге була визнана "Жінкою України 2019" за результатами голосування журналу "Единственная".