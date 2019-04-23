Нескінченні ноги і пишні груди: Оля Полякова захопила мережу розкішною фігурою

Фото: Оля Полякова (instagram.com/polyakovamusic)

Співачка виступила у фіналі Голосу країни 9 у відвертому вбранні

"Королева ночі" Оля Полякова вміє вражати і захоплювати своїми виступами і ефектними нарядами. Мама двох дітей може похвалитися приголомшливою фігурою, яку з задоволенням демонструє. Днями артистка виступила в фіналі найпопулярнішого шоу Голос країни 9 - вона вийшла на сцену в дуже пікантному образі. Яскравими знімками зірка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Полякова блищала в прямому ефірі в блискучій сріблястій міні-сукні з глибоким декольте і асиметричним кроєм на плечах. На фото з гримерки Оля приймає ефектні пози, які підкреслюють її фігуру, а особливо довгі ноги і пишні груди.

Фото: Оля Полякова (instagram.com/polyakovamusic)

Біляві локони вона залишила розпущеним, а доповнила образ сріблястими босоніжками на шпильці.

"Мені подобається мій новий образ а вам?)" - грайливо поцікавилася співачка у підписників.

Фото: Оля Полякова (instagram.com/polyakovamusic)

Звичайно ж, фолловери поспішили запевнити Олю, що виглядає вона просто шикарно і в черговий раз захоплювалися її формами.

"Дууже!! Шось ви, Олю, похудали після стількох концертів. Струнка!! Фігура вогонь"

"Я божеволію від цього образу і від декольте!)) розкіш!!!"

"Барбі для дорослих )))"

"Клас! ви шикарна !!!)) та ще й МАМА з такою фігурою !!!)))"

"не Можна бути красивою такою"

"О, ці ноги!!!"

"Ти в будь-якому образі красуня.... Навіть не сумнівайся. Обожнюю тебе..."

"Я взагалі не уявляю як можна бути в такій шикарній формі , це дійсно заслуговує величезної поваги, просто блиск"

"Дуже. Ці ноги справжні??))"

"Як лялька Барбі, супер! Плаття шикарне"

"Еталон краси і досконалості"

"Головні ноги країни"

Фото: Оля Полякова (instagram.com/polyakovamusic)

Нагадаємо, Оля Полякова розбурхала мережу епатажним образом на "Вечорі прем'єр з Катериною Осадчою".

До речі, Оля Полякова похвалилася новою нагородою. Співачка вдруге була визнана "Жінкою України 2019" за результатами голосування журналу "Единственная".