"Беру з неї приклад": Єфросиніна зворушливо привітала дочку з днем народження

Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)

Дочці телеведучої Нані виповнилося 15 років

Відома українська телеведуча Маша Єфросиніна, яка здивувала гарячим фото з чоловіком у День святого Валентина, сердечно привітала свою доньку Нану з днем народження - 16 лютого дівчинці виповнилося 15 років. На своїй сторінці в Instagram знаменитість поділилася ніжною фотографією з донькою і розповіла про історію її появи на світ.

За словами Маші, Нана змогла неабияк її налякати ще в пологовому будинку.

"Нана "постукала" у цей світ п'ятнадцять років тому першою ударною переймою о 4.50 ранку. Дивно, але це був саме той час, на яке у мене був заведений будильник останні п'ять років ( я вставала на "Підйом") . Потім близько сімнадцяти годин ми з нею важко боролися за можливість їй з'явитися на світ... Коли, нарешті, це сталося, я не почула належний дитячий плач і втратила свідомість від шоку і страху, що з моєю дівчинкою щось не так, що ми не впоралися... Привівши мене до тями, лікарі пояснили, що дитина просто втомилася так довго вперто "народжуватися", і елементарно заснула! Це велика рідкість, але так буває", - зізналася Єфросиніна.

Фото: Маша Єфросиніна з дочкою Наною (instagram.com/mashaefrosinina)

Вона також повідала про характер доньки і пояснила, чому так рідко показує її в мережі.

"У цьому вся #мояНана - вона завжди чітко знає, чого хоче . Вона ніколи не була усіпусичною дитиною. Мені здається, вона, в принципі, не вкладається в стандартне поняття "дитина" - моя дівчинка прийшла в це життя з дуже зрілою душею! Вона Самовіддано йде до своїх цілей, і відразу ставить собі нові. Її позиція непохитна. При цьому у мене завжди відчуття, що в минулому житті вона була вихованкою інституту благородних дівиць - настільки вона інтелігентна й поважна у всіх своїх проявах. Часом я ловлю себе на думці, що беру з неї приклад у тому, як потрібно холоднокровніше дивитися на речі, які, дійсно не заслуговують моїх нервів.... І так, я поважаю і буду поважати будь-яку її позицію, тому вона вкрай рідко з'являється у мене в публікаціях! Але сьогодні можна, вона це знає:) Сьогодні і моє свято - моїй самій чудовій Дівчинці з дорослими очима 15 років. Люблю тебе, мій аНАНАсик", - зворушливо написала ведуча.

Підписники відзначили, що мама з донькою дуже схожі, а також захоплювалися красою Нани і засипали її привітаннями з днем народження.

"З днем народження донечки! Їй дуже пощастило мати таку мудру і люблячу маму. Щастя Вашій родині!";

"Яка вона доросла і дуже красива дівчина. Женихів буде купа. А може вже є";

"З святом і Вас, і Нану! Дивно, як вона схожа одночасно і на Вас, і на Тимура, як ніби хтось спеціально розрахував "формулу схожості";

"Ви так схожі! З Днем народження вашу донечку!";

"З днем народження! Ваша дочка успадкувала всю красу мами!!! Дуже зворушливий посаду і таке тепле, ніжне фото! Хай буде щаслива, здорова, кохана Ну і побільше дитинства";

"З днем народження, вона така гарна і скромна";

"Ви дуже схожі. Тільки Нана більш серйозна", - відзначають користувачі мережі в коментарях.

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