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Вагітність їй до лиця: Катя Осадча в наряді з глибоким декольте підкорила мережу

Автор: Марина Настевич

Катя Осадча зараз вагітна третьою дитиною, однак поки що телеведуча продовжує активно працювати. Разом з чоловіком Юрієм Горбуновим вони вели церемонію фіналу конкурсу краси Місіс Україна 2021, яка відбулася 21 травня.

Теледіва в своєму Instagram показала, який ефектний наряд вона вибрала для урочистого моменту.

Так, Катя з'явилася в пишній рожевій сукні з корсетом. Вона повністю оголює плечі знаменитості, а також підкреслює глибину декольте і її пишний бюст. Животик же прихований за пишною оборкою вбрання.

Волосся Осадча зібрала в пучок і одягла витончений металевий обруч, а також масивні сережки. Завершує лук макіяж з акцентом на очі.

Ведуча щасливо посміхається на фото з чоловіком Юрієм Горбуновим, який був у класичному чорному костюмі з метеликом.

Вагітна Катя Осадча зачарувала яскравим виходом з Юрієм Горбуновим (фото: instagram.com/kosadcha)

"П'ятниця разом - на роботі, але разом. А що ви робите в цей вечір п'ятниці?"- підписала кадри Катерина.

Шанувальники розчулилися яскравим знімкам пари і відзначили, що вагітність Осадчій до лиця. А ось її наряд викликав неоднозначну реакцію у фоловерів - деяким він не сподобався і нагадав штору.

  • Дуже красиві!!!!
  • Спідниця як бабусині фіранки
  • Катерино, вагітність Вам до лиця, ви така гарна пара
  • Стилісту сьогодні 2 з мінусом, а так ви супер
  • Ви - класні. Але... наряд не Ваш
  • Нове світло в очах
  • Наряд кошмар, а пара хороша
  • Плаття - як штора
  • Прекрасні. Ви чудово виглядаєте разом
  • Шикарні
  • Ви просто вау
  • Боже, Катя Крихітка, красуня
  • Катя, вам до лиця бути в положенні
  • Ви прекрасні
  • Яка гарна пара

Нагадаємо, раніше Горбунов зворушив ніжністю з Осадчою на яхті під час відпочинку в Туреччині.

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Новини України Катя ОсадчаЮрій Горбуновобраз