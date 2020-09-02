Вагітність - не хвороба: Ілона Гвоздьова про участь у Танцях з зірками і реакцію на критику

Український хореограф Ілона Гвоздьова, яка зараз перебуває на останніх термінах вагітності, здивувала багатьох своїм рішенням взяти участь у новому сезоні Танців з зірками. У першому прямому ефірі, який відбувся 30 серпня, вона разом зі своїм партнером Дмитром Танковичем виконала запальний танець ча-ча-ча, отримавши у відповідь неабияку порцію критики і нерозуміння. В інтерв'ю OBOZREVATEL Ілона розповіла, чи тяжко їй танцювати в положенні, чого чекати далі від їх пари і як вона реагує на критику в мережі.

Танцівниця не втомлюється повторювати, що вагітність - не хвороба і не привід не вести активне життя і багато рухатися, якщо стан це дозволяє.

"На своєму прикладі можу з точністю сказати, що вагітність – це не хвороба. Я постійно в русі, танцюю, виховую доньку, роблю домашню роботу, виконую всі ті ж функції, що і звичайна жінка у звичайному стані. Звичайно, кожен організм і випадки індивідуальні, але в цілому, все залежить від внутрішнього настрою і від того, як саме жінка себе почуває. Є, звичайно, і свої труднощі, особливо на останніх місяцях вагітності: набряки, важкість у спині, печія, іноді зміна настрою, але все це можна пережити, якщо дивитися на це позитивно і використовувати допоміжні засоби, які допоможуть зменшити ці неприємні моменти", - зазначила Гвоздьова.

Ілона Гвоздьова залишається дуже активною на останніх термінах вагітності (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)

Учасниця шоу поділилася, що її лікар схвалив заняття танцями і стежить за навантаженнями і процесом.

"Оскільки я веду дуже активний спосіб життя і в цілому завжди при будь-якому стані танцюю, ні перша, ні друга вагітність не стала для мене перешкодою. Звичайно ж, активність я знизила, і всі тренування роблю виключно під наглядом свого лікаря. Також він схвалив заняття танцями, вніс свої корективи в тренувальний режим, за що я йому вдячна. Лікар сказав, що навіть корисно танцювати, якщо немає протипоказань. Адже танці – це перш за все емоції, а позитивні емоції при вагітності тільки покращують загальний стан жінки і плоду", - розповіла Ілона.

Вона зізналася, що вони з Дмитром планують дивувати глядачів, навіть без виконання підтримок.

"Підтримок, звичайно ж не буде, всі танці будуть виконуватися виключно в рамках допустимого мого становища, але це не означає, що можна буде легко виключити мого партнера Дмитра Танковича зі списку конкурентів. Моя вагітність ніяк не відбивається на працездатності мого партнера, я б навіть сказала навпаки, він працює за нас усіх. І, в кінцевому підсумку, танець будується не тільки на підтримках, важлива історія, образи, танцювальна лексика, а підтримки всього лише посилюють загальний ефект. Так що, думаю, ми і без них зможемо дивувати і радувати наших глядачів", - впевнена хореограф.

Ілона Гвоздьова та Дмитро Танкович обіцяють дивувати на Танцях з зірками 2020 (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)

Що стосується критики, вона звикла не звертати на неї уваги.

"Критика була, є і буде завжди. Скільки людей – стільки і думок, якщо б я постійно реагував на критику в свою адресу, тоді б ніколи не добилася того, що маю зараз. Як кажуть: "Собака гавкає-караван іде". Моє життя – мій вибір!" - заявила Гвоздьова.

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