Вагітна дружина Віктора Павліка розповіла, як вони назвуть сина

Сина пара планує назвати Михайлом. Про це не так давно "проговорився" чоловік Катерини, однак очікування підтвердилися милою публікацією.

"Мама Михасика – тепер так мене називає мій чоловік", – ділиться дружина Віктора Павліка.

Катерина Павлик (фото: instagram.com/repyahovakate)

До цього Павлик зазначив, що назвати Мішею вони вирішили не тільки хлопчика, але і, якщо з'явиться дівчинка.

Пара планує партнерські пологи й для Віктора це буде перший досвід. Але він цього боїться, тому ще не знає, чи хоче бути присутнім під час пологів. Варто відзначити, що для його дружини це будуть перші пологи у її житті.

Катерина Репяхова заявила, що вони також планують урочисте весілля, яку запланували на листопад.