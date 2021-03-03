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Вагітна дружина Віктора Павліка розповіла, як вони назвуть сина

Автор: Анна Кисельова

26-річна дружина українського співака Віктора Павліка знаходиться на шостому місяці вагітності. Днями подружжя оголосило, що під серцем Катерина Репяхова носить хлопчика. Попри те, що очікувані терміни появи малюка на світ – червень, подружжя у всю готується стати батьками та вже навіть придумали ім'я дитині.

Про це Катерина Павлик розповіла у своєму акаунті в Instagram.

Сина пара планує назвати Михайлом. Про це не так давно "проговорився" чоловік Катерини, однак очікування підтвердилися милою публікацією.

"Мама Михасика – тепер так мене називає мій чоловік", – ділиться дружина Віктора Павліка.

Катерина Павлик (фото: instagram.com/repyahovakate)

До цього Павлик зазначив, що назвати Мішею вони вирішили не тільки хлопчика, але і, якщо з'явиться дівчинка.

Пара планує партнерські пологи й для Віктора це буде перший досвід. Але він цього боїться, тому ще не знає, чи хоче бути присутнім під час пологів. Варто відзначити, що для його дружини це будуть перші пологи у її житті.

Катерина Репяхова заявила, що вони також планують урочисте весілля, яку запланували на листопад.

До цього вагітна дружина Віктора Павліка поскаржилася на проблеми зі здоров'ям.

Раніше Віктор Павлік висловився про скандали між своїми дружинами. Артист зізнався, що намагається не реагувати на невтішні висловлювання колишньої дружини.

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Новини України беременностьВиктор ПавликЕкатерина Репяхова
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