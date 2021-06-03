Вагітна дружина Віктора Павлика показала, яку дитячу підготувала для сина (фото)

Молода дружина Віктора Павлика Катерина Репяхова, яка нещодавно відсвяткувала з ним першу річницю шлюбу , вже зовсім скоро вперше стане мамою і подарує співакові синочка. Пара щосили готується до радісної події - наприклад, дівчина вже підготувала кімнату для малюка.

Як виглядає дитяча довгоочікуваного сина, Катерина показала у себе в Instagram .

Кімнату майбутня мама оформила в світлих тонах - білому, бежевому, кавовому.

На одному з фото Репяхова позує поруч з колискою для малюка. Вона одягнена в білу сукню міді, що підкреслює її значний животик.

У дитячій вже є всі необхідні меблі, а в шафах і ящиках вже лежить одяг для новонародженого.

Вагітна Катерина Репяхова вже підготувала дитячу для сина (instagram.com/repyahovakate)

Дружина Павлика зазначила, що вони віддали перевагу меблям українського виробника.

"Історія вибору меблів для Михайлика. Спочатку думала купувати італійські меблі, які набагато дорожчі, ніж наші (українські). Після того, як поїздила порівняла, зрозуміла, що немає ніякого сенсу переплачувати в три рази більше. Якість ідеальна і ціна дешевше. Реально їм немає рівних. Ціна - якість. Ми задоволені шалено. Як бачите на фото у нас і шафа, і пеленатор, і ліжечко", - поділилася дівчина.

Підписникам дуже сподобалася дитяча, про що вони повідомили в коментарях.