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Вагітна дружина Віктора Павлика показала, яку дитячу підготувала для сина (фото)

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Києва, Четвер 03 червня 2021 09:37
Вагітна дружина Віктора Павлика показала, яку дитячу підготувала для сина (фото) Катерина Репяхова (instagram.com/repyahovakate)
Автор: Марина Настевич

Молода дружина Віктора Павлика Катерина Репяхова, яка нещодавно відсвяткувала з ним першу річницю шлюбу, вже зовсім скоро вперше стане мамою і подарує співакові синочка. Пара щосили готується до радісної події - наприклад, дівчина вже підготувала кімнату для малюка.

Як виглядає дитяча довгоочікуваного сина, Катерина показала у себе в Instagram.

Кімнату майбутня мама оформила в світлих тонах - білому, бежевому, кавовому.

На одному з фото Репяхова позує поруч з колискою для малюка. Вона одягнена в білу сукню міді, що підкреслює її значний животик.

Вагітна дружина Віктора Павлика показала, яку дитячу підготувала для сина (фото)

У дитячій вже є всі необхідні меблі, а в шафах і ящиках вже лежить одяг для новонародженого.

Вагітна дружина Віктора Павлика показала, яку дитячу підготувала для сина (фото)Вагітна дружина Віктора Павлика показала, яку дитячу підготувала для сина (фото)Вагітна дружина Віктора Павлика показала, яку дитячу підготувала для сина (фото)Вагітна дружина Віктора Павлика показала, яку дитячу підготувала для сина (фото)

Вагітна Катерина Репяхова вже підготувала дитячу для сина (instagram.com/repyahovakate)

Дружина Павлика зазначила, що вони віддали перевагу меблям українського виробника.

"Історія вибору меблів для Михайлика. Спочатку думала купувати італійські меблі, які набагато дорожчі, ніж наші (українські). Після того, як поїздила порівняла, зрозуміла, що немає ніякого сенсу переплачувати в три рази більше. Якість ідеальна і ціна дешевше. Реально їм немає рівних. Ціна - якість. Ми задоволені шалено. Як бачите на фото у нас і шафа, і пеленатор, і ліжечко", - поділилася дівчина.

Підписникам дуже сподобалася дитяча, про що вони повідомили в коментарях.

  • Катюша, меблі дійсно дуже красиві і виконані в ніжних тонах
  • Мишко, ми чекаємо тебе всім Інстаграмом. Катюша, бажаю вам м'яких пологів в найкращий час для вас обох!
  • Дуже красиво ,"зі смаком", але занадто багато одягу для дитини - ось побачите, половину проскочити можна (не надіти ). просто діти ростуть швидко
  • Таке все милашне
  • Дуже красиво
  • Ви велика молодець
  • щасливої вам зустрічі з синочком
  • Як красиво все підготували!
  • Дуже гарно, молодці
  • Катюша, ви велика молодець! Мишкові пощастило з такою матусею

Нагадаємо, дружина Катерина Репяхова вже зовсім скоро вперше стане мамою - пара чекає сина, якого вони назвуть Михайлом. Вона розповіла, чи буде Віктор Павлік бути присутнім на пологах.

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