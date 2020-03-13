Вагітна кохана Ілона Маска шокувала визнанням про вагітність: Стає гірше

Кохана Ілона Маска, 31-річна співачка Клер Буше (псевдонім Граймс, Grimes) ще 9 січня "подарувала" шанувальникам новорічний сюрприз. Епатажна співачка оголосила про свою першу вагітність. При цьому довгий час фанати Граймс не вірили своїй улюблениці. Деякі подумали, що у такий незвичний спосіб вона вирішила привернути увагу до нового альбому. З часом Буше розвіяла всі сумніви. Однак довгий час все не зізнавалася, на якому конкретно місяці знаходиться і кого чекає. Зате одне ясно точно — батьком дитини є Ілон Маск.

Проте останнім часом Клер часто почала скаржитися на труднощі в процесі виношування малюка. Так, співачка зазначила, що на 25-му тижні її стали долати неприємні болі. Лікарі порадили майбутній мамі перейти на правильне харчування. І все ж пізніше співачка зізналася, що вона "не бачить якоїсь користі від правильного харчування та здорового способу життя для майбутньої мами". Не поспішаємо погоджуватися з виконавицею!

Сьогодні, 13 березня, Grimes нарешті розсекретила термін вагітності. Клер Буше зізналася, що знаходиться на 7-му місяці вагітності. Про це виконавиця зізналася в ефірі радіо War Nymph Radio.

Так, виступаючи на War Nymph Radio, 31-річна кохана Ілона Маска зізналася, що не відчуває ніяких переваг від тренувань, сну і тверезості.

“Я здорова зараз, і точно так само себе почувалася і до того, як почала спати з режимом, відмовилася від алкоголю, стала їсти багато овочів. Мені скоро народжувати, і з кожним днем я відчуваю себе тільки гірше", — зазначила співачка.

Співачка також зізналася, що під час вагітності її потягнуло на коров'яче молоко і масло! Хоча протягом 20 років Граймс сповідує веганство. Тому виконавиці довелося відмовитися від своєї суворої рослинної дієти. І прийняти до уваги вимоги дитини, щоб забезпечити їй еайкраще харчування.

А ось стать дитини Грайм розкривати не збирається. Жінка хоче максимально захистить її майбутнє особисте життя.

Нагадаємо, що про відносини Ілона Маска і канадської інді-співачки Grimes стало відомо в травні 2018 року. Тоді пара з'явилася на публіці на червоній доріжці Met Gala в Нью-Йорку.

Якщо для Клер Буше це буде первісток, то для засновника Tesla і SpaceX — шоста дитина. Всесвітньо відомий мільярдер виховує п'ятьох дітей від попереднього шлюбу з Жюстін Вілсон, з якою вчився в одному університеті в Канаді.

До речі, під час радіоефіру War Nymph Radio Грайм торкнулася також проблеми зловживання наркотиками в США.

“Я була просто приголомшена, коли дізналася про смерть LiL PEEP від передозування наркотиками (ред. — американський репер помер у 2017 році). У мене було багато дійсно хороших друзів, у яких закінчилося так життя. Один з моїх кращих друзів із середньої школи помер від опіоїдів, коли нам було по 18 років або близько того. Однак я не можу писати пісні про смерть моїх друзів. Це неправильно", — розповіла співачка.

Вагітна Grimes у зйомці Rolling Stone

До речі, нещодавно Граймс похвалилася яскравою фотосесією для музичного журналу Rolling Stone. Як зазвичай, співачка постала в яскравій фотосесії з досить незвичайними вбраннями і макіяжем. Для діджитал-обкладинки співачка позує у чорній максі-спідниці плісе і помаранчевій накидці. Кругленький живіт оголений. Волосся співачки розпущене. А на голові — декоративний терновий вінок.