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Вагітна? Слава з НеАнгелів спантеличила мережу фото з помітно кругленьким животиком

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Співачка позувала у зимовій куртці на Пішохідному мосту

Слава Камінська з групи НеАнгели вміє інтригувати публіку і змушувати прихильників губитися в здогадах. Так, під час відпочинку з мамою і дітьми на Балі вона показала фото з актором Павлом Вишняковим. Чоловік буквально не спускав з рук доньку артистки Лауру під час екскурсії. Пізніше Слава зізналася, що зустрілася з артистом випадково, і він просто склав їй компанію на прогулянці по заповіднику. А ось свіжий знімок співачки знову змусив шанувальників задуматися і гарненько придивитися – в кадрі чітко видно кругленький животик зірки.

Артистка позує на Пішохідному мосту в Києві. На ній – зручна чорна парка з капюшоном і об'ємним хутром. На задньому фоні – засніжені дерева і пляж.

"Під курткою могла бути сенсація або хоча б кілька чизбургерів? Або/або — ви за який варіант?" - поцікавилася Слава.

Фото: Слава Камінська (instagram.com/babaslavka)

Шанувальники почали губитися в здогадах, а найуважніші зазначили, що залізні прути огорожі в районі живота "попливли", що говорить про використання фотошопу. Інші ж зауважили, що у всьому винна куртка, адже хутро в районі живота лягає не надто вдало і створює додатковий об'єм в області талії.

Фото: Слава Камінська (instagram.com/babaslavka)

  • Це напевно старе фото, вагітність
  • Сумка просто
  • Варіант про пузожителя
  • Сенсація
  • Куртка маленька просто
  • Сенсація, Слава Камінська об'їлася чизбургерів
  • Там хутро з парки. У мене теж парка і я навіть не намагаюся так застібати. По-перше, виглядає не дуже, а по-,хутро шкода
  • Фотошопчик. Паркан видав
  • Беременяшка
  • Видно фотошоп

Скріншот коментарів

Пізніше артистка показала кадри зі спортзалу в лосинах і топі , де добре видно плоский животик.

Нагадаємо, що Слава Камінська збентежила фото з чоловіком в джакузі. Співачці ту ж приписали нові відносини.

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