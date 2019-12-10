Вагітна Мілла Йовович поділилася зворушливими фото з дітьми

Зірка показала, як проводить час зі своїми доньками перед Новим роком
Знаменита голлівудська актриса з українським корінням Мілла Йовович, яка незабаром стане тричі мамою, показала як проводить час в передсвятковий період зі своїми доньками – 12-річною Евер і 4-річною Дешіел.
На свою сторінку в Instagram вона виклала фото біля громадської новорічної ялинки. Пізніше сімейство вирушило на каток. Але, незважаючи на щасливі фото дітей, у підпису до кадрів актриса написала, що 2019 рік був дуже важким.
Йовович написала про страждання людей, зокрема, безхатніх. Мілла закликала робити благодійні внески навіть кількома доларами для того, щоб трішки зробити їх життя комфортніши і легшим.
"Важко їздити і бачити людей, які намагаються вижити. Побачивши стільки страждань, я хочу провести якомога більше часу з дітьми і робити речі, які змушують їх обличчя посміхатися. Настільки чудово бачити, як любов між ними зростає щодня і бачити, як моя старша з кожним разом краще виконує роль старшої сестри", – написала в мережі вона.
Діти Мілли Йовович (Фото: instagram.com/millajovovich)
Крім того, голлівудська зірка, яка втратила дитину, спостерігає, як під час нинішньої вагітності, її старша дочка Евер все більше доводить свою зрілість і намагається допомогти мамі.
Діти Мілли Йовович (Фото: instagram.com/millajovovich)
"Я так вдячна своїм дивовижним дітям. Щастя, яке вони приносять, несказане. Ми поїхали кататися на ковзанах разом, і це було дуже весело. Я так дорожу цими моментами. Почувши їх радісні крики і сміх... Вдячна. Вдячна. Вдячна", - резюмувала Мілла.
Нагадаємо, раніше Мілла Йовович розповіла про вагітність і розкрила стать майбутньої дитини.