Вагітна Мілла Йовович поділилася зворушливими фото з дітьми

Знаменита голлівудська актриса з українським корінням Мілла Йовович, яка незабаром стане тричі мамою, показала як проводить час в передсвятковий період зі своїми доньками – 12-річною Евер і 4-річною Дешіел.

На свою сторінку в Instagram вона виклала фото біля громадської новорічної ялинки. Пізніше сімейство вирушило на каток. Але, незважаючи на щасливі фото дітей, у підпису до кадрів актриса написала, що 2019 рік був дуже важким.

Діти Мілли Йовович (Фото: instagram.com/millajovovich)

Йовович написала про страждання людей, зокрема, безхатніх. Мілла закликала робити благодійні внески навіть кількома доларами для того, щоб трішки зробити їх життя комфортніши і легшим.

"Важко їздити і бачити людей, які намагаються вижити. Побачивши стільки страждань, я хочу провести якомога більше часу з дітьми і робити речі, які змушують їх обличчя посміхатися. Настільки чудово бачити, як любов між ними зростає щодня і бачити, як моя старша з кожним разом краще виконує роль старшої сестри", – написала в мережі вона.

Діти Мілли Йовович (Фото: instagram.com/millajovovich)

Крім того, голлівудська зірка, яка втратила дитину, спостерігає, як під час нинішньої вагітності, її старша дочка Евер все більше доводить свою зрілість і намагається допомогти мамі.

Діти Мілли Йовович (Фото: instagram.com/millajovovich)

"Я так вдячна своїм дивовижним дітям. Щастя, яке вони приносять, несказане. Ми поїхали кататися на ковзанах разом, і це було дуже весело. Я так дорожу цими моментами. Почувши їх радісні крики і сміх... Вдячна. Вдячна. Вдячна", - резюмувала Мілла.

Діти Мілли Йовович (Фото: instagram.com/millajovovich)

Діти Мілли Йовович (Фото: instagram.com/millajovovich)

Діти Мілли Йовович (Фото: instagram.com/millajovovich)

Діти Мілли Йовович (Фото: instagram.com/millajovovich)

Діти Мілли Йовович (Фото: instagram.com/millajovovich)

Нагадаємо, раніше Мілла Йовович розповіла про вагітність і розкрила стать майбутньої дитини.