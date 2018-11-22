Вагітна Меган Маркл приготувала обід для бездомних

Фото: Меган Маркл (Getty Images)

Герцогиня Сассекська вибрала для візиту коротке плаття

Герцогиня Сассекська Меган Маркл, яка скоро стане матір'ю, відвідала засновниць спільноти Hubb Community Kitchen і приготувала разом з ними обід для бездомних. Про це повідомили в офіційному акаунті королівської сім'ї в Instagram.

21 листопада Меган Маркл зустрілася з засновницями Hubb Community Kitchen, з якими кілька місяців тому спільно випустила кулінарну книгу "Разом: куховарська книга нашого суспільства".

Фото: Getty Images

Для візиту вагітна герцогиня Сассекська вибрала коротке плаття винного відтінку, такого ж тону пальто і ботильйони на невеликому каблуці.

Після привітання Меган Маркл відправилася разом з жінками на кухню, де допомогла приготувати кілька страв східної кухні для 200 потребуючих. В той день для безпритульних, людей похилого віку та біженців готували курку по-перськи, фаттех з ягнятиною по-єгипетськи і рис з барбарисом.

Фото: Getty Images

Під час приготування страв Меган Маркл обговорила з жінками зі спільноти успішний старт продажу кулінарної книги. Засновниці Hubb Community Kitchen подякували герцогиню Сассекську за підтримку у запуску збірника рецептів та повідомили, що за виручені $269 тисяч від продажу вони змогли повністю переробити кухню і збільшити час її роботи.

Фото: Getty Images

До речі, раніше ми писали про те, що вагітна Меган Маркл блищала на благодійному концерті в Лондоні.

А також розповідали про те, що Меган Маркл з'явилася на публіці в брудних панчохах.

Відео: РБК-Україна