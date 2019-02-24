Вагітна Меган Маркл в Марокко зробила мехенді-оберіг і блиснула новим образом

Меган Маркл відвідала навчальні заклади в Марокко

Меган Маркл, которая прилетела в Марокко в роскошном красном платье, вместе со своим супругом принцем Гарри посетили город Асни, чтобы узнать о марокканской неправительственной организации "Образование для всех" (EFA), которая основана британским предпринимателем Майклом Макхьюго. Об этом сообщает Daily Mail.

Во время визита Маркл извинилась за свой "французский язык в средней школе", хотя многие оценили ее лингвистические навыки. В свою очередь принц Гарри признался, что не говорит на французском языке вообще. Одна ученица шутливо отметила, что Маркл была лучше своего мужа.

37-летняя герцогиня Сассекская была одета в блейзер Alice + Olivia за 394 фунтов стерлингов и обтягивающие джинсы в сочетании с тапочками Birdies за 90 фунтов и "платком-шарфом" стоимостью 67 фунтов от Wilfred.

Фото: twitter.com/kensingtonroyal

Позже она сменила свой внешний вид, когда пришла на церемонию инвестирования во втором учебном заведении EFA, сочетая свои джинсы с белой рубашкой-туникой и черными босоножками на каблуке.

EFA строит пансионаты для девочек в возрасте от 12 до 18 лет, чтобы молодые люди из сельских общин в горном регионе могли получить доступ к среднему образованию.

Фото: twitter.com/kensingtonroyal

Ученики выстроились на улице в ожидании прибытия пары, и Меган Маркл, которая находится на седьмом месяце беременности, получила букет роз от 16-летней ученицы.

Во время визита герцогиня приняла участие в церемонии хны - древний обычай, который, является традиционным в Северной Африке. На руку герцогини был нанесен рисунок в честь ее беременности. Традиционный цветок хны нанесла 17-летняя ученица EFA Самира Ууаади.

Фото: twitter.com/kensingtonroyal

Напомним, что у Меган Маркл нашли украинские корни. К такому выводу можно прийти если проанализировать родословную герцогини по линии отца.

Ранее сообщалось, что Меган Маркл удивила неожиданно простым образом в легинсах и толстовке.