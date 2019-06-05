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Вагітна Лілія Подкопаєва зачарувала фото без макіяжу з "символом молодості"

Lite » Новини шоу-бізнесу 05.06.2019 - 17:32
Вагітна Лілія Подкопаєва зачарувала фото без макіяжу з "символом молодості"
Фото: Лілія Подкопаєва (instagram.com/podkopayeva_official)

Спортсменка виглядає щасливою і радісною

Українська спортсменка Лілія Подкопаєва не так часто балує підписників свіжими фото в Instagram. Користувачі мережі з цікавістю спостерігають за життям чемпіонки, а особливо після новини про її вагітність. Так, Лілія чекає на дитину від свого коханого, бізнесмена Ігоря Дубінського. Пара активно проводить час разом і багато подорожує, незважаючи на цікаве положення знаменитості. Також Лілія не припиняє зачаровувати ніжними образами, а її прихильники зазначають, що вагітність зробила зірку ще більш жіночною і чарівною. У InstaStories вона показала знімок без макіяжу з букетом червоних маків – символом краси і молодості.

Лілія в компанії подруги позує на камеру і променисто посміхається. На її обличчі не спостерігається ні грама косметики. Вона виглядає щасливою і спокійною.

На другому знімку спортсменка показала квіти крупним планом. В підпису знаменитість повідомила, що цей букет для неї вельми символічний.

Вагітна Лілія Подкопаєва зачарувала фото без макіяжу з &quot;символом молодості&quot;

Фото: Лілія Подкопаєва з подругою (instagram.com/podkopayeva_official)

"Мак символізує вічну молодість і жіночу чарівність", - зазначила вона, не забувши поставити посилання на подругу і подякувати за подарунок.

Вагітна Лілія Подкопаєва зачарувала фото без макіяжу з &quot;символом молодості&quot;

Фото: букет маків для Лілії Подкопаєвої (instagram.com/podkopayeva_official)

Раніше Лілія Подкопаєва постала перед шанувальниками у ніжному образі з природним макіяжем і поділилася своїми філософськими думками.

До речі, Лілія Подкопаєва захопила жіночним образом в атласній сукні на тонких бретелях в білизняному стилі, показавши декольте і стрункі ноги.

До слова, Лілія Подкопаєва та її коханий, бізнесменом Ігор Дубинський відвідали романтичний Парижі і показала щасливі спільні фото на фоні місцевих визначних пам'яток.

Оце так зустріч! Подкопаєва показала фото з Парижа з Каменських, Потапом, Дорофєєвою та Дантесом Французька романтика: вагітна Лілія Подкопаєва показала ніжність з коханим в Парижі
Новини України Лилия Подкопаева
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