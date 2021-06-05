ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Вагітна Катя Осадча вразила яскравим образом для прогулянок

Новость на русском →
Київ, Субота 05 червня 2021 13:12
Вагітна Катя Осадча вразила яскравим образом для прогулянок Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)
Автор: Lite

Відома українська телеведуча Катерина Осадча, яка не так давно оголосила про свою третю вагітність, похвалилася яскравим і зручним образом для літніх прогулянок.

Знімком в барвистому вбранні знаменитість поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Катя дуже рада, що нарешті стало тепліше і можна з комфортом гуляти вечорами. На зустріч з подругами зірка прийшла в модному костюмі оversize малинового кольору, що складається з широких штанів і подовженого піджака. Під нього вона одягла білу сорочку.

Осадча доповнила лук білими кросівками. Волосся вона зібрала ззаду, а також зробила легкий макіяж.

Вагітна Катя Осадча вразила яскравим образом для прогулянокВагітна Катя Осадча вразила яскравим образом для прогулянок

Катя Осадча приміряла модний костюм оверсайз (фото: instagram.com/kosadcha)

"Літо в місті. Я так люблю гуляти містом і вже традиційно ввечері після прогулянок опиняємося на терасі. Радьте улюблені тераси і секретні місця в Києві і не тільки, будемо випробовувати нові маршрути", - поділилася ведуча.

Шанувальники оцінили модний аутфіт Каті і не залишили її без компліментів.

  • Вау, дуже гарний лук
  • Ой...який костюмчик
  • Красуня
  • Чудесна
  • Дуже яскравий модний костюмчик
  • Дуже гарно виглядаєте (зрештою як завжди)
  • Ви дуже гарні
  • Від кого костюм, дуже класний?
  • Дуже гарний костюм
  • Бажаю легкої вагітності - дівчаток добре носити; і буде красуня!
  • Красуня! Але спочатку я подумала, що Катя меблі переставляє! Здоров'я, любові, радості бажаю!
  • Катя, шикарно!!!

Нагадаємо, раніше вагітна Катя Осадча в розкішній сукні заворожила барвистими фото з Грузії. Ведуча продовжує активно працювати і в "цікавому положенні".

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Новини шоу-бізнесу Катя Осадча образ ведущая
Скандали тижня
Скандали тижня
Холостяк: інтриги шоу
Холостяк: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Нова пошта запустила новий сервіс, який дуже спростить життя українцям
Нова пошта запустила новий сервіс, який дуже спростить життя українцям