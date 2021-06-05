Вагітна Катя Осадча вразила яскравим образом для прогулянок
Відома українська телеведуча Катерина Осадча, яка не так давно оголосила про свою третю вагітність, похвалилася яскравим і зручним образом для літніх прогулянок.
Знімком в барвистому вбранні знаменитість поділилася на своїй сторінці в Instagram.
Катя дуже рада, що нарешті стало тепліше і можна з комфортом гуляти вечорами. На зустріч з подругами зірка прийшла в модному костюмі оversize малинового кольору, що складається з широких штанів і подовженого піджака. Під нього вона одягла білу сорочку.
Осадча доповнила лук білими кросівками. Волосся вона зібрала ззаду, а також зробила легкий макіяж.
Катя Осадча приміряла модний костюм оверсайз (фото: instagram.com/kosadcha)
"Літо в місті. Я так люблю гуляти містом і вже традиційно ввечері після прогулянок опиняємося на терасі. Радьте улюблені тераси і секретні місця в Києві і не тільки, будемо випробовувати нові маршрути", - поділилася ведуча.
Шанувальники оцінили модний аутфіт Каті і не залишили її без компліментів.
- Вау, дуже гарний лук
- Ой...який костюмчик
- Красуня
- Чудесна
- Дуже яскравий модний костюмчик
- Дуже гарно виглядаєте (зрештою як завжди)
- Ви дуже гарні
- Від кого костюм, дуже класний?
- Дуже гарний костюм
- Бажаю легкої вагітності - дівчаток добре носити; і буде красуня!
- Красуня! Але спочатку я подумала, що Катя меблі переставляє! Здоров'я, любові, радості бажаю!
- Катя, шикарно!!!
Нагадаємо, раніше вагітна Катя Осадча в розкішній сукні заворожила барвистими фото з Грузії. Ведуча продовжує активно працювати і в "цікавому положенні".