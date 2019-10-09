Вагітна Ешлі Грем показала голе тіло в провокаційному відео

Ешлі Грем, яка незабаром стане мамою, насолоджується кожним днем своєї вагітності. Причому дівчина намагається бути максимально відвертою зі своєю аудиторією і ділитися своїми відкриттями. Так, кілька тижнів тому вона шокувала всіх несподіваним фото в голому вигляді, де показала целюліт, розтяжки і складки. Провокаційним кадром вона хотіла донести до послідовувачів, що любити своє тіло потрібно у всіх станах. Сміливість викликала бурхливе захоплення шанувальників Ешлі, для яких вона і без того давно стала справжнім прикладом для наслідування.

Ешлі показує, як змінилося її тіло (відео: instagram.com/ashleygraham)

І ось модель вирішила повторити цей досвід. Вона опублікувала відео, де позує голою: камера пересувається від грудей до стегон, зупиняючись на найбільш "проблемних" місцях фігури пишнотілу красуні.

"Стаю все більше і більше і намагаюся приймати моє нове тіло кожен день. Це подорож, і я так вдячна, що у мене є таке підтримує співтовариство", – підсумувала вона.

Ешлі обожнює провокувати обговорення в мережі (фото: instagram.com/ashleygraham)

До речі, Ешлі не дає собі відпочинку на період вагітності. Вона з колишнім завзяттям займається в спортзалі (нові відео з занять на тренажерах і на килимку йоги вона публікує практично щотижня), намагається продумати харчування і зробити його максимально збалансованим. Не вплинуло майбутнє материнство і на її працездатність.

Ешлі обожнює спорт і йогу (фото instagram.com/ashleygraham)

Ешлі все так само регулярно бере участь в зйомках і навіть показах, відвідує різні заходи і прем'єри. Цікаво, що вбрання Ешлі також не стали більш стриманими. Навіть навпаки: Ешлі, здається, подобається підкреслювати кругленький животик і форми, які стали ще більш пишними, відвертими сукнями. Помилуватися найбільш сміливими виходами знаменитої моделі можна тут.