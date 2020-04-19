Вагітна дочка Сумської зворушила ніжним фото, яке зробила її дворічна дочка

Старша дочка української актриси Ольги Сумської Антоніна Паперна намагається не виходити з будинку під час карантину - адже дівчина вагітна, так що повинна бути подвійно обережна. Радісну новину 29-річна актриса повідомила, коли була вже на пристойному терміні, і вона стала приємним сюрпризом для всіх шанувальників. Нагадаємо, що Тоня разом з чоловіком, російським актором Володимиром Ягличем вже виховують дворічну доньку Єву, яку довго приховували від публіки і лише нещодавно нарешті показали її обличчя.

Саме малятко стала автором нового неймовірно ніжного знімка, який Паперна опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На фото артистка сидить біля вікна спиною до нього, поклавши одну руку на стегно і задумливо дивлячись вниз. Вона одягла сукню-міді з квітковим принтом, яка красиво підкреслила її кругленький животик.

"By Eva",- лаконічно підписала кадр Тоня.

Фото: Антоніна Паперна (instagram.com/tonya_papernaya)

Пізніше актриса також показала свої паску і крашанки і привітала всіх зі святом.

"Христос Воскрес! Миру і добра вашому дому! Здоров'я всім нам", - написала знаменитість.

Фото: Антоніна Паперна показала великодній стіл (instagram.com/tonya_papernaya)

Шанувальники оцінили таланти маленької Єви і також привітали Тоню і її сім'ю з Великоднем.

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Яке гарне платтячко

Ваше положення моя мрія ....будете щасливі, Ви прекрасні

Гарно

Воістину Воскрес!З днем Пасхи вашу родину!

Во Істину Воскрес!!!! І вам здоров'я і благополуччя!!!

Гарний вийшов. Зі Світлим великоднем вас

Скріншот коментарів (instagram.com/tonya_papernaya)

Нагадаємо, раніше вагітна дочка Ольги Сумської Тоня Паперна зворушила ніжним фото з мамою.