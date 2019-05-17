Вагітна? Українська співачка розбурхала фанів кругленьким животом

Нове фото артистки викликало бурхливі суперечки в мережі
Учасниця групи "НеАнгели" Вікторія Смеюха намагається не виставляти своє особисте життя напоказ - нещодавно стало відомо, що у співачки є наречений, проте вона не розкриває ніяких подробиць про обранця, стверджуючи, що щастя любить тишу. Однак нові фото артистки в Instagram викликали бурхливі суперечки серед її підписників - багато розгледіли на них нібито помітно кругленький животик і тут-таки запідозрили її у вагітності.
На фото Вікторія позує на тлі заходу сонця на набережній міста Дніпро біля блискучої зеленої кулі, притулившись до неї спиною. При цьому її живіт дійсно трохи випирає, що і змусило фанів задуматися про "цікаве положення" виконавиці.
Фото: Вікторія Смеюха (instagram.com/vikanablack)
Співачка зображена в джинсах і короткій футболці, яка задерлася ще більше, так як дівчина підняла руки над головою.
"Доторкнулась до кульки, загадала бажання. Сподіваюся воно збудеться", - інтригуюче підписала публікацію Смеюха.
Фото: Вікторія Смеюха (instagram.com/vikanablack)
При цьому деякі підписники запевняють, що Віка зовсім не вагітна, так як живіт випирає відразу під грудьми, а при вагітності такого не буває, округлість знаходиться набагато нижче.
Раніше Вікторія з "НеАнгелів" показала смішне і зворушливе відео. У ролику її маленька племінниця Ліза танцює з подружкою під хіт групи, намагаючись копіювати зірок.
Також ми писали про те, що Вікторія Смеюха з групи НеАнгели розбурхала мережу апетитними форми в бікіні під час відпочинку на острові Балі.