Вагітна? Українська співачка розбурхала фанів кругленьким животом

Учасниця групи "НеАнгели" Вікторія Смеюха намагається не виставляти своє особисте життя напоказ - нещодавно стало відомо, що у співачки є наречений, проте вона не розкриває ніяких подробиць про обранця, стверджуючи, що щастя любить тишу. Однак нові фото артистки в Instagram викликали бурхливі суперечки серед її підписників - багато розгледіли на них нібито помітно кругленький животик і тут-таки запідозрили її у вагітності.

На фото Вікторія позує на тлі заходу сонця на набережній міста Дніпро біля блискучої зеленої кулі, притулившись до неї спиною. При цьому її живіт дійсно трохи випирає, що і змусило фанів задуматися про "цікаве положення" виконавиці.

Фото: Вікторія Смеюха (instagram.com/vikanablack)

Співачка зображена в джинсах і короткій футболці, яка задерлася ще більше, так як дівчина підняла руки над головою.

"Доторкнулась до кульки, загадала бажання. Сподіваюся воно збудеться", - інтригуюче підписала публікацію Смеюха.

Фото: Вікторія Смеюха (instagram.com/vikanablack)

При цьому деякі підписники запевняють, що Віка зовсім не вагітна, так як живіт випирає відразу під грудьми, а при вагітності такого не буває, округлість знаходиться набагато нижче.

"Вагітна?"

"Схоже, що вагітна"

"Блін, ну який животик?? Під грудьми він росте, чи що?"

"Якийсь дивний живіт) як на вагітність, так не в шлунку ж дитина росте)) Напевно просто невдало футболка загнулася)"

"З'явився животик"

"І мені животик здався))"

"Який животик, живіт під грудьми не росте! І якщо б вона справді була б в положенні, я думаю Віка б не виставляла своє щастя на показ і на всі загальний огляд та обговорення!! Щастя любить тишу і не призначене для огляду"

"Тільки колишні або нинішні вагітні не написали про те, що вагітна Тому що знають і розуміють, і бачать, що не вагітна"

"Дивний животик"

"Це вона просто натякнула, яке бажання, надула)"

"А мені здається, що вже збулося)"

Раніше Вікторія з "НеАнгелів" показала смішне і зворушливе відео. У ролику її маленька племінниця Ліза танцює з подружкою під хіт групи, намагаючись копіювати зірок.

Також ми писали про те, що Вікторія Смеюха з групи НеАнгели розбурхала мережу апетитними форми в бікіні під час відпочинку на острові Балі.