Вагітна? Стильна Маша Єфросиніна заінтригувала прихильників своєю заявою

Телеведуча захопила шанувальників елегантным образом

Популярная телеведущая Маша Ефросинина умеет удивлять не только трендовыми образами, в которых она постоянно появлялась в студии одного из ведущих украинских каналов на съемках нового проекта "Дивовижні люди", но и интриговать двусмысленными высказываниями. Так, звезда оставила для поклонников в Instagram послание.

Знаменитость заявила, что она не может привыкнуть к тому, что внезапная новость способна изменить всю жизнь.

"Никак не привыкну к тому, что обычный новый день может неожиданно принести новость, задающую твоей жизни новый вектор. Бывает так у вас?" - спросила Маша.

Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Подписчики стали гадать, что же скрывается за словами ведущей. Среди предположение проскочила и версия о том, что знаменитость может находится в интересном положении.

"Маша! Вот всегда Вы так! Умеете интриговать", "Просто прелестная, красивая Женщина!", "Это закон нового дня", "Пусть все к лучшему!", "Вы беременны?", "Пусть все к лучшему!", "Малышь?", "Золотые слова!" - писали комментаторы, пока сама Маша предпочла отмалчиваться.

Напомним, что Маша Ефросинина отправилась в Париж с сестрой Елизаветой Ющенко и сделала неожиданное признание.

К слову, коллега Маши Ефросининой, телеведущий Александр Скичко рассказал о первом знакомстве с ней и легком флирте прямо на потенциальном рабочем месте.

Видео: РБК-Украина