"Вагітна?": стильна Дорофєєва на Тижні моди в Нью-Йорку викликала фурор в мережі

Шанувальники співачки запідозрили її у вагітності

Украинская певица и участиница группы "Время и стекло" Надя Дорофеева, которая оригинально похвасталась новым рекордом, произвела фурор в сети своими новыми снимками из США. Причин тому две - во-первых, артистка продемонстрировала эффектный и стильный образ на Неделе моды в Нью-Йорке, а во-вторых, именно этот наряд дал поклонникам повод заподозрить, что она беременна.

Надя опубликовала на своей странице в Instagram несколько фото, на которых она запечатлена в белом платье с ассиметричным подолом, кожаном берете и сапогах в тон.

Фото: Надя Дорофеева (instagram.com/nadyadorofeeva)

Завершают образ трендовое пальто в клетку и белый пояс.

Фото: Надя Дорофеева (instagram.com/nadyadorofeeva)

"Мой первый образ на #nyfw2019", - написала Дорофеева на английском языке.

Фото: Надя Дорофеева (instagram.com/nadyadorofeeva)

Подписчики восхитились нарядом звезды, однако в тоже время он заставил их предположить, что певица ожидает ребенка - в районе живота заметна внушительная выпуклость. Впрочем, виной тому может быть и крой наряда Нади. Своими мыслями фаны делятся в комментариях к публикации.

"Очень красивые фото";

"На француженку схожа)";

"Икона стиля";

"Очень Крутой Образ!!! Получила эстетическое наслаждение от каждой детали лука!!!! Какая же Ты особенная, Надюша!!! А девочки все о беременности беспокоятся";

"Такая милая! Нежная!)) как лучик света))) очень красивая)";

"Ребята, хватит задавать вопрос "ты беременна?" или " ты случайно не беременна?" когда надо будет Надя скажет если посчитает нужным! Успокойтесь уже!!!" - пишут поклонники.

Скриншот комментариев (instagram.com/nadyadorofeeva)

Многие же все же интересуются у артистки, не ждет ли она ребенка.

"Надя, такое чувства что ты ждешь маленького Дорофенка";

"Надя ты беременна или пояс зажимает живот?";

"Надюшка ты случайно не беременна?";

"Надя у тебя класные фото только скажите пожалуйста, ты беременная, если да то поздравляю";

"Стиль просто офигенный, но мне кажется, что она беременна";

"Ты беременна??" - не могут упокоиться фаны Дорофеевой.

Скриншот комментариев (instagram.com/nadyadorofeeva)

Напомним, ранее в опросе LITE мы предлагали выбрать лучший бунтарский образ Дорофеевой.

Также отметим, что Надя Дорофеева и Александра Кучеренко появились в одинаковых нарядах на Украинской неделе моды.

Видео: РБК-Украина