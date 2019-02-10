"Вагітна?": стильна Дорофєєва на Тижні моди в Нью-Йорку викликала фурор в мережі

Фото: Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)

Шанувальники співачки запідозрили її у вагітності

Українська співачка і участиница групи "Время и Стекло" Надя Дорофєєва, яка оригінально похвалилася новим рекордом, викликала фурор в мережі своїми новими знімками із США. Причин тому дві - по-перше, артистка продемонструвала ефектний і стильний образ на Тижні моди в Нью-Йорку, а по-друге, саме цей наряд дав прихильникам привід запідозрити, що вона вагітна.

Надя опублікувала на своїй сторінці в Instagram кілька фото, на яких вона зображена в білій сукні з асиметричним подолом, шкіряному берете і чоботях в тон.

Фото: Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)

Завершують образ трендове пальто в клітку і білий пояс.

Фото: Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)

"Мій перший образ #nyfw2019", - написала Дорофєєва англійською мовою.

Фото: Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)

Підписники захопилися нарядом зірки, однак у той же час він змусив їх припустити, що співачка чекає дитину - в районі живота помітна значна опуклість. Втім, виною тому може бути і крій вбрання Наді. Своїми думками фани діляться в коментарях до публікації.

"Дуже гарні фото";

"схожа На француженку)";

"Ікона стилю";

"Дуже Крутий Образ!!! Отримала естетичне задоволення від кожної деталі лука!!!! Яка ж Ти особлива, Надюша!!! А дівчата все про вагітність турбуються";

"Така мила! Ніжна!)) як промінчик світла))) дуже гарна)";

"Хлопці, досить задавати питання "ти вагітна?" або " ти часом не вагітна?" коли треба буде Надя скаже якщо вважатиме за потрібне! Заспокойтеся вже!!!" - пишуть шанувальники

Скріншот коментарів (instagram.com/nadyadorofeeva)

Багато ж все ж цікавляться у артистки, чи не чекає вона на дитину.

"Надя, таке почуття що ти чекаєш маленького Дорофенка";

"Надя ти вагітна або пояс затискає живіт?";

"Надюшка ти часом не вагітна?";

"Надя у тебе класные фото тільки скажіть будь ласка, ти вагітна, якщо так то вітаю";

"Стиль просто офігенний, але мені здається, що вона вагітна";

"Ти вагітна??" - не можуть заспокоїтися фани Дорофєєвої.

Скріншот коментарів (instagram.com/nadyadorofeeva)

Нагадаємо, раніше в опитуванні LITE ми пропонували вибрати кращий бунтарський образ Дорофєєвої.

Також відзначимо, що Надя Дорофєєва та Олександра Кучеренко з'явилися в однакових вбраннях на Українському тижні моди.

Відео: РБК-Україна