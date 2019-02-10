"Вагітна?": стильна Дорофєєва на Тижні моди в Нью-Йорку викликала фурор в мережі

Шанувальники співачки запідозрили її у вагітності
Українська співачка і участиница групи "Время и Стекло" Надя Дорофєєва, яка оригінально похвалилася новим рекордом, викликала фурор в мережі своїми новими знімками із США. Причин тому дві - по-перше, артистка продемонструвала ефектний і стильний образ на Тижні моди в Нью-Йорку, а по-друге, саме цей наряд дав прихильникам привід запідозрити, що вона вагітна.
Надя опублікувала на своїй сторінці в Instagram кілька фото, на яких вона зображена в білій сукні з асиметричним подолом, шкіряному берете і чоботях в тон.
Фото: Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)
Завершують образ трендове пальто в клітку і білий пояс.
Фото: Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)
"Мій перший образ #nyfw2019", - написала Дорофєєва англійською мовою.
Фото: Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)
Підписники захопилися нарядом зірки, однак у той же час він змусив їх припустити, що співачка чекає дитину - в районі живота помітна значна опуклість. Втім, виною тому може бути і крій вбрання Наді. Своїми думками фани діляться в коментарях до публікації.
"Дуже гарні фото";
"схожа На француженку)";
"Ікона стилю";
"Дуже Крутий Образ!!! Отримала естетичне задоволення від кожної деталі лука!!!! Яка ж Ти особлива, Надюша!!! А дівчата все про вагітність турбуються";
"Така мила! Ніжна!)) як промінчик світла))) дуже гарна)";
"Хлопці, досить задавати питання "ти вагітна?" або " ти часом не вагітна?" коли треба буде Надя скаже якщо вважатиме за потрібне! Заспокойтеся вже!!!" - пишуть шанувальники
Скріншот коментарів (instagram.com/nadyadorofeeva)
Багато ж все ж цікавляться у артистки, чи не чекає вона на дитину.
"Надя, таке почуття що ти чекаєш маленького Дорофенка";
"Надя ти вагітна або пояс затискає живіт?";
"Надюшка ти часом не вагітна?";
"Надя у тебе класные фото тільки скажіть будь ласка, ти вагітна, якщо так то вітаю";
"Стиль просто офігенний, але мені здається, що вона вагітна";
"Ти вагітна??" - не можуть заспокоїтися фани Дорофєєвої.
Скріншот коментарів (instagram.com/nadyadorofeeva)
Нагадаємо, раніше в опитуванні LITE ми пропонували вибрати кращий бунтарський образ Дорофєєвої.
Також відзначимо, що Надя Дорофєєва та Олександра Кучеренко з'явилися в однакових вбраннях на Українському тижні моди.
Відео: РБК-Україна