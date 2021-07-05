Вагітна Осадча підкреслила кругленький животик розкішною сукнею

Для зйомок Катя вибрала дуже жіночне і ніжне плаття лілового кольору, яке підкреслило її цікаве положення..Наряд в підлогу цікавий вирізами на плечах і оборками в районі шиї і на рукавах.

Осадча доповнила аутфіт бірюзовими босоніжками на низькому ходу і білим капелюшком, а волосся зібрала в елегантний пучок. Ніжний макіяж завершує образ.

Вагітна теледіва ефектно позувала у фотозоні, прикрашеній безліччю квітів.

Катя Осадча підкреслила вагітний животик жіночною сукнею в підлогу (фото: instagram.com/kosadcha)

"Одне фото не змогла вибрати, яке вам до вподоби 1, 2 чи 3?" - поцікавилася у фоловерів ведуча.

Ті не стали скупитися на компліменти і залишили Каті багато теплих слів, захоплюючись її красою і вбранням.