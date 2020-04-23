Вона вагітна? 46-річна Хайді Клум похвалилася кругленьким животиком

Хайді Клум вийшла заміж за музиканта Тома Каулітца влітку минулого року. З тих пір в мережі періодично з'являються новини про вагітність 46-річної моделі. Так, вона вже не раз потрапляла під підозру через свої вільні вбрання або невдалі ракурси. Однак кожен раз інформація виявлялася помилковою. Цього разу зірка сама вирішила підлити масла у вогонь, опублікувавши кумедне фото з «вагітним животиком».

Хайді з чоловіком і його братом (фото: прінтскрін instagram.com/heidiklum)

На знімку позує сама вічномолода Хайді, її чоловік Том Каулітц, а також брат-близнюк Тома Білл, який часто супроводжує пару. Всі троє підняли одяг і демонструють животи, які спеціально вирішили не втягувати. Модель при цьому, зрозуміло, виглядає найбільш зухвало. Вона одягнена в мереживний топ, бікіні, а також в'язаний кардиган і шапку. «Вечеря була хороша», – написала зірка, кажучи прямо, що їх фігури – результат з'їденої напередодні смачної їжі. Ті не менш, шанувальники не стали вникати в суть слів Хайді, а почали вітати її з вагітністю.

Виглядає, немов ти вагітна

Це те, про що я думаю? Дитина?

Вітаю!

Ти... ем... вагітна?

Ти благословенна, прекрасна жінка

Ти знову вагітна

Чи повинна я привітати тебе?

Коментарі до посту (фото: прінтскрін instagram.com/heidiklum)

Нагадаємо, у Хайді Клум вже є четверо дітей від попередніх стосунків: 15-річна дочка Елен, а також сини – 14-річний Генрі і 13-річний Йохан народилися в союзі зі співаком Сілом. Також музикант удочерив 11-річну Лу – нею Хайді Клум була вагітна на момент зустрічі з майбутнім чоловіком. Біологічний батько дівчинки – бізнесмен Флавіо Бріаторе, з яким вона розірвала стосунки незабаром після вагітності.

З усіма дітьми своєї дружини нинішній чоловік Клум – 30-річний Том – чудово ладнає і часто проводить час. Всі вони були присутні на весіллі мами і навіть підготували парі романтичний подарунок у вигляді малюнка, де зображені Хайді з Томом на їх розкішній яхті.