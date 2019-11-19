Беремо приклад! 53-річна Сінді Кроуфорд розкрила секрет струнких ніжок (відео)

Сінді Кроуфорд (фото: instagram.com/cindycrawford)

Культова модель розкриває секрети краси

Сінді Кроуфорд, яка відзначила в минулому році 53-річчя, виглядає як і раніше молодою і стрункою. І справа не тільки в генетиці, хоча і тут їй пощастило, доказ тому – недавній вихід на публіку разом з мамою і дочкою. Зірка просто обожнює активний спосіб життя! Культова модель 90-х регулярно відвідує спортзал, де робить вправи з досить вражаючими гантелями. Вдома обожнює практикувати присідання, віджимання і інші нескладні, але дієві вправи. І навіть у відпустці не дає собі перепочинку.

Сінді в Малібу (фото: instagram.com/cindycrawford)

Так, зараз Сінді перебуває на відпочинку в Малібу. І разом з розкішними краєвидами, спокусливими фото в літніх нарядах на тлі моря і фото з друзями в її мікроблозі з'являються і відео спортивного характеру.

Сінді обожнює пляжні фото (фото: instagram.com/cindycrawford)

Так, кілька годин тому Сінді продемонструвала, в чому секрет її струнких ніжок. Модель влаштувала собі традиційну ранкову пробіжку по узбережжю. На ній надіті сірі легінси, біла футболка і бордового відтінку світшот, на ногах у неї стильні та зручні кросівки, у вухах – улюблені треки. Доповнює ж ідеальну фітнес-картинку шум прибою, сонце і яскраві фарби. Так і хочеться наслідувати приклад знаменитої красуні!

Сінді на пробіжці (відео: instagram.com/cindycrawford)

Що ж, не дивно, що вона досі знімається у відвертих фотосесіях. Приміром, нещодавно Сінді розбурхала мережу спокусливим кадром. Вона позує в акваріумі в білому платті, демонструючи стрункі ноги, точені руки та пишні груди. Зйомка приурочена до випуску нового CR Fashion Book, і модель в пості дала зрозуміти, що скоро її можна буде побачити повністю.