Білий лебідь: Віра Брежнєва з'явилася у вбранні від українського бренду

Популярна співачка Віра Брежнєва звикла блищати в суспільстві в розкішних нарядах з бездоганною укладанням золотих локонів, і завжди бути на висоті. Щоправда, артистка не соромиться показувати обличчя без макіяжу і експериментувати зі стилем, але незмінно залишається на висоті. У гардеробі зірки знаходиться місце, як для речей іменитих брендів, так і для вбрання від українських дизайнерів, наприклад, таких як The COAT і Bevza. Так, Віра опублікувала в InstaStories фото в лаконічному образі від дизайнера Світлани Бевзи.

Співачка зображена в шовковому вбранні без рукавів з оригінальними ліфом корсетного типу з нової колекції, яке струменіє при ходьбі. Віра ніяк не підписала кадр, а лише зазначила сторінку бренду.

Фото: Віра Брежнєва (instagram.com/ververa)

Пізніше віра показала короткий ролик, на якому позує перед об'єктивом фотографа, фіксуючи пози. "Роботу працювали", - підписала вона відео.

Фото: Віра Брежнєва (instagram.com/ververa)

Нагадаємо, що раніше Віра Брежнєва розповіла про зміни в зовнішності, які відбулися за останні 15 років. Вона поділилася своєю історією перевтілення в прекрасного лебедя.

Раніше Віра Брежнєва зізналася в тому, що вона байдужа до улюбленого жіночого заняття – шопінгу. Магазини одягу – це останнє місце, яке вона відвідає будь-якому місті.

До речі, Вера Брежнєва полонила зворушливим і стильним образом в капелюшку з анімалістичним принтом.