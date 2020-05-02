Без білизни і в подертих джинсах: Леся Нікітюк засвітила оголені груди і плоский животик

Леся Нікітюк з приходом тепла все більше часу проводить на свіжому повітрі – ведуча коротає карантинні довгі будні в рідному Хмельницькому, в батьківському приватному будинку. Тому вона легко може дозволити собі релаксувати у дворі і влаштувати фотосет серед квітучих дерев, попутно засвітивши плоский животик в короткому топі. Знімки стильної Леді Ле з кожним разом стають все більш пікантними. Так, вона вирішила показати підписникам більше, частково засвітивши груди у відвертому аутфіті.

Ведуча розташувалася на плетенном лежаку поряд з невеликими туями і демонстративно прикрила обличчя рукою від сонячних променів. На ній – мікротоп небесно-голбого кольору, зав'язаний на тугий вузол під грудьми – вбрання частково оголило бюст теледіви. Вона доповнила пікантний собраз чорними рваними джинсами з високою посадкою. Саме штани викликали бурхливе обговорення в мережі.

"Леся, в тобі джинси порвалися", "Наздогнала собачка?" - почали жартувати шанувальники Леді Ле з приводу її трендових рваних джинсів. "2020 рік і така реакція на рвані джинси", - здивувалася Леся.

Люблю розспівуватися: Леся Нікітюк назвала свою улюблену "сцену"

Дуже гарна

Нереальна

Красуня

На обкладинку Vogue

Шикарна

Богиня

Ну ви, як завжди, крута

Ти вогонь

Вау вау вау, яка красива

Скріншот коментарів

В "сторіз" Леся показала кілька образів, один із яких був не менш гарячим, ніж лук в топі. Вона похвалилася округлими стегнами в лимонних спортивних шортах, позуючи у ванній кімнаті.

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Нагадаємо, що раніше Леся Нікітюк потішила мережу реакцією племінниці на власноруч приготований обід – окрошку.