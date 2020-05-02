ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Без білизни і в подертих джинсах: Леся Нікітюк засвітила оголені груди і плоский животик

Lite » Новини шоу-бізнесу 02.05.2020 - 09:48
Без білизни і в подертих джинсах: Леся Нікітюк засвітила оголені груди і плоский животик
Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Ведуча позувала в мікротопі з великим декольте

Леся Нікітюк з приходом тепла все більше часу проводить на свіжому повітрі – ведуча коротає карантинні довгі будні в рідному Хмельницькому, в батьківському приватному будинку. Тому вона легко може дозволити собі релаксувати у дворі і влаштувати фотосет серед квітучих дерев, попутно засвітивши плоский животик в короткому топі. Знімки стильної Леді Ле з кожним разом стають все більш пікантними. Так, вона вирішила показати підписникам більше, частково засвітивши груди у відвертому аутфіті.

Ведуча розташувалася на плетенном лежаку поряд з невеликими туями і демонстративно прикрила обличчя рукою від сонячних променів. На ній – мікротоп небесно-голбого кольору, зав'язаний на тугий вузол під грудьми – вбрання частково оголило бюст теледіви. Вона доповнила пікантний собраз чорними рваними джинсами з високою посадкою. Саме штани викликали бурхливе обговорення в мережі.

"Леся, в тобі джинси порвалися", "Наздогнала собачка?" - почали жартувати шанувальники Леді Ле з приводу її трендових рваних джинсів. "2020 рік і така реакція на рвані джинси", - здивувалася Леся.

Люблю розспівуватися: Леся Нікітюк назвала свою улюблену "сцену"

  • Дуже гарна
  • Нереальна
  • Красуня
  • На обкладинку Vogue
  • Шикарна
  • Богиня
  • Ну ви, як завжди, крута
  • Ти вогонь
  • Вау вау вау, яка красива

Скріншот коментарів

В "сторіз" Леся показала кілька образів, один із яких був не менш гарячим, ніж лук в топі. Вона похвалилася округлими стегнами в лимонних спортивних шортах, позуючи у ванній кімнаті.

Без білизни і в подертих джинсах: Леся Нікітюк засвітила оголені груди і плоский животик

Без білизни і в подертих джинсах: Леся Нікітюк засвітила оголені груди і плоский животик

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Нагадаємо, що раніше Леся Нікітюк потішила мережу реакцією племінниці на власноруч приготований обід – окрошку.

Після карантину загуляю: Леся Нікітюк похвалилася віртуальним відпочинком "у раю" З екстремальним декольте і в шкірі: Леся Нікітюк спокусила фото в знаковому місці
Новини України Леся Нікітюк
Styler
On Top