Білосніжці 60-т: Мадонна шокувала шанувальників новим образом (фото)

60-річна співачка продовжує експерименти зі стилем

Епатажна артистка не може жити без експериментів із зовнішністю. Тільки за останні кілька місяців вона кілька разів міняла зачіску, з'являючись на публіці з довгими білявими локонами, то з косами, то в перуці... І ось чергова зміна стилю – Мадонна поділилася з Instagram-пыдписниками чорно-білим знімком, на якому вона з чорним каре.

Яскравий і несподіваний образ підкреслив виразний макіяж: біла шкіра, густо нафарбовані губи, підводка на повіках і розгонисті брови. Також в очі впадає велика кількість ланцюжків на шиї. Розкривати подробиці такого преображення вона не стала, обмежившись смайликом у вигляді червоного яблука. Тим самим, мабуть, викликаючи асоціації з відомим казковим персонажем – Білосніжкою.

Епатажна Мадонна (фото: instagram.com/madonna)

Правда, не всі прихильники зрозуміли цю інформацію, почавши висловлювати в коментарях припущення, що ж мала на увазі їхня улюблениця. Деякі вирішили, що вона постала в образі Мати Харі, інші побачили зв'язок з Євою і темною королевою. До речі, нещодавно на її сторінці з'являлися фото яблука з хештегом #music. Так що цілком можливо, співачка готує нову відеороботу.

Відео: instagram.com/madonna

Але в цілому від луку зірки всі шанувальники залишилися в захваті: "Вау, все ще в прекрасній формі! Хотілося б, щоб я виглядала так через 11 років, тоді мені буде 60. Якщо я зможу прожити так довго, для мене це привілей!", "Така ж гаряча і сексуальна, як завжди", "Це дуже красиво!", "Я люблю тебе, моя муза", "Чорна Мадонна! Я просто закоханий!", "Вау, вау, вау і ще раз вау", "Ти прекрасна, моя королева"... Деякі також зазначили, що з таким кольором волосся вона виглядає старше і це не її. Як би там не було, уміння епатувати з роками Мадонна не розтратила, а навіть навпаки.

Нагадаємо, раніше Леді Гага і Мадонна продемонстрували теплі почуття, закінчивши тим самим багаторічну ворожнечу.

Також вам може бути цікаво: Пенелопа Крус блищить на обкладинках іспанського Vogue в Chanel і Versace.