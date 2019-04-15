У білому боді на роялі: Дженніфер Лопес розбурхує мережу спокусливими кадрами

Дженніфер Лопес (фото: instagram.com/quayaustralia)

Співачка рекламує нову лінію бренду Pretty Little Thing

Дженніфер Лопес останнім часом на слуху. Вона розбурхує мережу то розкішними виходами, то особистим життям – нещодавно вона отримала пропозицію руки і серця від свого коханого Алекса Родрігеса, і незабаром пара збирається одружитися. Ще одна вкрай важлива новина для співачки – вихід першого в цьому році музичного відео. Пісня, записана разом з репером French Montana, обіцяє стати хітом №1. За тиждень ролик набрав вже близько 12 мільйонів переглядів.

Не менш яскравими, ніж сама робота, вийшли і образи 49-річної зірки. Вона приміряла як шикарне вечірнє плаття, так і обтягуючий комбінезон з пір'ям. Ще один лук – де вона постала розкішною танцівницею на пілоні, мабуть, припав їй особливо до душі.

Провокаційна Дженніфер Лопес (фото: instagram.com/jlo)

Кілька годин тому знаменита красуня виклала у себе на сторінці вельми провокаційний кадр в цьому вбранні. Вона лежить на білому роялі в білосніжному боді з глибоким декольте і високими вирізами на стегнах. На ногах у неї – колготи зі стразами і босоніжки на високих підборах. З прикрас – масивним кольє і великі сережки. Волосся покладені в хвіст. "Зима близько. Я в захваті, що нова біла колекція Pretty Little Thing натхненна моїм новим відео Medicine", – написала Дженніфер в своєму Instagram-акаунті. Таким чином, Лопес прорекламувала лінію бренду, а також тонко загасила, використавши фразу з "Гри престолів" і натякнувши на прем'єру нового сезону саги.

Jennifer Lopez "Medicine" ft. French Montana

Шанувальники, безумовно, залишилися в захваті від образу суперзірки. А ще більше – від її фыгури. "Це тіло...", "Просто ідеально!", "Фігура богині", "Ти виглядаєш божественно в білому", "Бомба", "Боже, я просто втрачаю свідомість"...

Треба визнати, що, хоча фото Дженніфер і сподобалося абсолютній більшості пыдписникыв, хейтери і ті, хто не оцінив його, теж знайшлися. "Ви повинні були посоромитися свого віку і не викладати такі фотографії. Вони ще підійдуть для дівчинки-підлітка, але не жінки 55 років"...

Але Дженніфер не звикати до негативу. Так, останнім часом їй доводиться жорстко відстоювати особисті межі і відповідати на чутки про романи та зради її майбутнього чоловіка. І поки що вона справляється. В одному з останніх інтерв'ю вона чітко дала зрозуміти, що не має наміру виносити сміття з хати: "Я знаю, хто такий Алекс, а він знає, хто я. Ми щасливі, і не дозволимо іншим людям розповідати нам, які насправді наші стосунки..."

Нагадаємо, раніше Дженніфер Лопес вразила фігурою в крихітному бікіні.