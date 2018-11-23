"Біленька і пушистенькая": Ані Лорак "примазалась" до слави групи KAZKA і Alekseev (відео)

Фото: (instagram.com/anilorak)

Фанати вважають, що Лорак не має відношення до таланту і здібностей інших артистів

Відома українська виконавиця Ані Лорак, суддя шоу "Голос Країни", вважає, що вона причетна до популярності Микити Алєксєєва (Alekseev) і групи KAZKA. Таку думку вона висловила у своїй публікації в Instagram.

Відео: (instagram.com/anilorak)

Кароліна опублікувала у своєму Instagram відео, де показані кадри з українського "Голосу". У 2014 році Ані Лорак була наставницею шоу. Артистка стала єдиною суддею, хто повернувся до Микити та Олександри Зарицької (зараз - солістка групи KAZKA).

"А хто стане майбутньою зіркою з моєї команди? Як ви думаєте?", - підписала вона ролик. Як відомо, зараз Ані Лорак є тренером російського "Голосу".

Скріншот поста аккаунта instagram.com/anilorak

Шанувальники вважають, що співачка "перегинає", і що до популярності цих артистів вона не має ніякого відношення. Більше того, про групу KAZKA дізналися після шоу "Х-фактор".

"Я в шоці від тебе, Лорак!!!! Очманіти", "Ці люди, які сейчас такі класні, це не заслуга Ані Лорак. Вона зрадила Україну, а тепер така біленька і пухнаста", "KAZKA стала популярною з Х-Фактором, а не з Голосом", "KAZKA після Х-фактора українського пішла", "Ну KAZKA після Х-фактора стала відома", "Ну взагалі-то я за KAZKA дізналася тільки завдяки Х-фактору! Завдяки Х-фактору вони стали такі популярні) Вже вибачте... ніяк не вам...", — пишуть в коментарях.

Скріншоти коментарів поста облікового запису instagram.com/anilorak

Нагадаємо, що Ані Лорак шокувала фанів дивним вбранням.

Раніше ми писали, що українська співачка вийшла на перше місце хіт-параду РФ.

Відео: (video.rbc.ua)