В білизні і на шпильках: Кім Кардашьян демонструє апетитні форми в спокусливому total look

Кім Кардашьян, яка сама рекламує новинки свого бренду, представила нову лінію. Цього разу вона приміряла тілесного відтінку нижню білизну, яка облягала тіло, немов друга шкіра. Стягуючі шорти з високою посадкою і бюстгальтер доповнили такого ж кольору босоніжки на шпильці з зав'язками на щиколотках. Спокусливий образ доповнили яскравий макіяж і бездоганна укладка. Кім прийняла масу спокусливих поз, демонструючи новинки, а заодно і своє розкішне тіло. Апетитні форми і тонка талія зірки вкотре схвилювали мережу. «Богиня», «Ти неймовірна», «О боже», – такі коментарі просто заполонили сторінку інстадіви. У численних сторіз Кім приміряла й інші відтінки комплектів зі своєї нової лінії.

Кім рекламує нову лінію (фото: instagram.com/kimkardashian)

Після Кім показала фото з реального життя. Вона разом зі своєю численною родиною і улюбленими дітьми захопилася водними видами спорту. Кім показала у своїх відео старшу дочку Норт, а також старшого сина Сейнта. На знімках фігурують також сестра Кім – Кортні, а ще її діти. Веселі ролики супроводжуються щасливим сміхом і криками. Відразу видно: родина провела день активно, весело і насичено.

Сім'я на відпочинку (фото: instagram.com/kimkardashian)

Раніше ми писали, що Кім Кардашьян розкрила секрет, який головний інгредієнт кожного її образу. Заодно зірка приміряла чергову незвичайну зачіску.