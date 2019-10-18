В білизні і на підборах: Sonya Kay "підірвала" мережу відвертими фото

Співачка інтригує шанувальників новими зйомками
Українська співачка Sonya Kay вразила шанувальників новими пікантними фото. На своїй сторінці в Instagram артистка опублікувала серію знімків в досить відвертому образі. На фото Соня позує в білому напівпрозорій білизні і трендових ботильйонах.
Фотографом виступив Андрій Софійченко, за стиль відповідала Аїша Мілевська.
Sonya Kay (фото: instagram.com/sonyakayofficial)
Шанувальники співачки залишилися в захваті від нового образу і засипали Соню комплементами.
Поряд з відвертими знімками Sonya Kay опублікувала уривки з нового кліпу на пісню "Ходимо". У цьому відео співачка також дотримується нового сміливого образу, зробивши акцент на своїх довгих і струнких ногах, вибравши чорне боді та панчохи.
Відео: instagram.com/sonyakayofficial
Нагадаємо, раніше Sonya Kay розповіла, чому не хоче, щоб її називали племінницею Ротару.