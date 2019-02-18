Біла ворона: Регіна Тодоренко відверто зізналася в б'юті-недоліках

Тодоренко зазначила, що зовсім скоро шанувальники побачать продовження шоу "Мейкаперы"

Известная телеведущая Регина Тодоренко, которая ранее показала редкое "беременное" фото, похвасталась продолжением шоу "Мейкаперы" на российском телеканале "Пятница". Отметим, что яркое шоу призвано выбрать лучшего начинающего визажиста из десятка талантливых претендентов.

В рамках запуска нового проект, Регина Тодоренко сделала своеобразный "камингаут". Выяснилось, что Регина крайне плохо разбирается в модной индустрии и различных трендах макияжа. Об этом блогер написала на своей instagram-страничке.

"Честно скажу, этот проект (ред. — "Мейкаперы") дался мне нелегко, особенно после тревел-шоу "Орел и Решка". Во-первых, я очень плохо разбираюсь в мэйкап-трендах. Во-вторых, мне сложно влиться в модную индустрию (чувствую себя белой вороной)", — признается своим подписчикам Регина.

При этом Регина традиционно опубликовала новое фото, на котором позирует в стильном образе — в блузе с объемными рукавами терракотового цвета.

Стильная Регина Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Также Тодоренко отметила, что во время съемок гламурного шоу ей приходится по 14 часов в сутки стоять на каблуках. А это, по словам Регины, — "адский ад", лучше лазить по горам.

"Теперь же в новом году наступил новый сезон "Мэйкаперы", я стараюсь изо всех сил быть в теме. В моей профессии очень важно владеть информацией и быть в курсе всего происходящего - этому я учусь каждый день", — уточнила Тодоренко.

Напомним, ранее Регина Тодоренко рассказала о самом романтическом свидании с Топаловым.

Также Тодоренко рискнула показать себя без косметики.