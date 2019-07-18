Біжить по хвилях: Катя Осадча захопила стрункою фігурою в купальнику

Популярна телеведуча Катя Осадча разом з чоловіком Юрієм Горбуновим і дворічним синочком Іваном вирушила до Одеси - причому на диво, просто відпочити, а не поєднуючи з роботою, як у неї це нерідко виходить. Вона із задоволенням ділиться в мережі яскравими моментами, які проводить з коханими чоловіками та друзями в приморському місті.

Звичайно ж, не обходить Катя стороною і пляж - на своїй сторінці в Instagram вона показала яскраве фото. На знімку струнка Осадча відображена в модному чорному купальнику з білими смужками, при цьому його верхня частина - без бретелей.

Ведуча в сонцезахисних окулярах біжить по березі моря, щасливо посміхаючись.

"Може і гарно, що вибори влітку. Море і тепло рятує від паноптікуму, що відбувається навколо. Всім видно, що цього разу владу вигризають, як ніколи. Вже виберіться хтось і робіть щось. А тім часом, позаду вже половина літа", - прокоментувала ведуча.

Фото: Катя Осадча в Одесі (instagram.com/kosadcha)

Ще одним знімком вона поділилася в сториз свого облікового запису.

Фото: Катя Осадча в Одесі (instagram.com/kosadcha)

Підписники захоплюються красою і підтягнутою фігурою знаменитості, а також її стильним купальником.

Купальник супер!

Красиві, і Катруся, і купальник

Купальник класний!

Як Вам водичка?

Хорошого відпочинку!

Красуня ви Катя

Море не холодне?)

Гарне фото)

Скріншот коментарів (instagram.com/kosadcha)

Нагадаємо, Катя Осадча без макіяжу вразила молодістю і красою.

До речі, Катя Осадча та Юрій Горбунов не тільки відпочивають в Одесі, але й відвідують знакові світські та культурні заходи. Так, пара вирушила на прем'єру фільму в рамках Одеського міжнародного фестивалю в стильних вбраннях.