"Біжу робити щеплення": Оля Полякова схвилювала мережу повідомленням про небезпечне захворювання

Співачка не стала сидіти склавши руки, а одразу зібралася звернутися за допомогою в лікарню

Популярная украинская певица Оля Полякова, которая ранее представила клип на песню "Лед тронулся", со своей дочерью Алисой в одной из главных ролей, рассказала о том, с какой опасностью ей пришлось столкнуться в ее коллективе.

Певица призналась в своем микро-блоге Instagram, что недавно была вынуждена контактировать с человеком, который заболел корью, этим человеком оказалась один из представителей ее творческого коллектива.

Полякова дала четкую инструкцию, что необходимо делать в таких ситуациях и почему взрослые тоже могут заболеть этой детской болезнью.

"В моем гастрольном коллективе - корь. Одна девочка заболела и мы все 8 Марта контактировали с ней. Рассказываю, что нужно делать. Все, у кого было две прививки в детстве, но кому уже исполнилось 30 лет, в течение 72 часов должны сделать прививку. Люди, которым нет 30 лет в течение 72 часов должны сделать прививку, если не делали этого раньше ", - пояснила знаменитость.

В комментариях к посту тут же возникла дискуссия на "прививочную тему". Адепты натуральности, гомеопатии и отказа от прививок накинулись на певицу с обвинениями в пропаганде опасных инъекций, а те, кто соглашается с доказанным эффектом вакцинации, стали на сторону Оли.

"Разумнее сдать анализ на антитела к кори, а не бежать ревакцинироваться! Лишнее подтверждение, что это проплаченная реклама! Или тупо Олю используют...ее страхи... знаете сколько в мире болячек, от всех не сделаешь прививку...укрепляйте иммунитет!" - yujanka_i

"Чомусь люди, які були в контакті зробивши прививку потягом 72 год не хворіють на кір, а ті що думають що розумніші доказової медицини і ігнорують прививання, хворіють і є джерелом інфікування інших людей"- anna_svistak

"Нерозумію чому всі там бояться кору?!.."- oksihrytsayka

"Спасибо за полезную информацию!!!" - zagoruikovitalii

"Во время эпидемии и вспышки кори наоборот - категорически нельзя делать прививк"и, -yulchik_1306

"Ослабленному иммунитету поможете заболеть в течении 72 часов…" - ilonameladze

"Олечка, Вы так разочаровали многих Ваших поклонников, меня в том числе. Или хайпануть решили? Или Вам заплатили?" - pupych_kate.

Напомним, ранее Оля Поялкова заинтриговала признанием, что ее отец был музыкантом и намекнула на родство с Фредди Меркьюри.

А еще дочь Оли Поляковой Мария удивила поклонников ярким макияжем на своей день рождения.