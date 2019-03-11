"Біжу робити щеплення": Оля Полякова схвилювала мережу повідомленням про небезпечне захворювання

Співачка не стала сидіти склавши руки, а одразу зібралася звернутися за допомогою в лікарню
Популярная украинская певица Оля Полякова, которая ранее представила клип на песню "Лед тронулся", со своей дочерью Алисой в одной из главных ролей, рассказала о том, с какой опасностью ей пришлось столкнуться в ее коллективе.
Певица призналась в своем микро-блоге Instagram, что недавно была вынуждена контактировать с человеком, который заболел корью, этим человеком оказалась один из представителей ее творческого коллектива.
Полякова дала четкую инструкцию, что необходимо делать в таких ситуациях и почему взрослые тоже могут заболеть этой детской болезнью.
"В моем гастрольном коллективе - корь. Одна девочка заболела и мы все 8 Марта контактировали с ней. Рассказываю, что нужно делать. Все, у кого было две прививки в детстве, но кому уже исполнилось 30 лет, в течение 72 часов должны сделать прививку. Люди, которым нет 30 лет в течение 72 часов должны сделать прививку, если не делали этого раньше ", - пояснила знаменитость.
В комментариях к посту тут же возникла дискуссия на "прививочную тему". Адепты натуральности, гомеопатии и отказа от прививок накинулись на певицу с обвинениями в пропаганде опасных инъекций, а те, кто соглашается с доказанным эффектом вакцинации, стали на сторону Оли.
Напомним, ранее Оля Поялкова заинтриговала признанием, что ее отец был музыкантом и намекнула на родство с Фредди Меркьюри.
А еще дочь Оли Поляковой Мария удивила поклонников ярким макияжем на своей день рождения.