Як Барбі: дружина Миколи Тищенка блиснула витонченою фігурою в сукні Dolce & Gabbana

Алла Барановська поділилася з шанувальниками черговим яскравим моментом свого життя. При цьому – стильним моментом. Так, разом зі своїм чоловіком, ресторатором Миколою Тищенко, великою компанією Барановська відвідала яскраву вечірку в одному зі столичних ресторанів. Однак увага прихильників Алли привернув саме її стильних вихід.

На своїй instagram-сторінці Барановська опублікувала фото, на якому позує в розкішній сукні з нової колекції Dolce & Gabbana. З пізнаваним флористичним принм, гіпюровими вставками, приталеним силуетом сукня вигідно підкреслила спортивну фігуру модного блогера.

При цьому цікаво, що на фото Алла не позує на камеру, а зосереджена на розвагу, а саме – на фокуснику.

"Вчора була прекрасна італійська вечеря. Я як дитя)) Ніколи не розумію, як роблять всі фокуси", - підписала знімок Барановська.

Алла Барановська (фото: instagram.com/allabonya)

Підписники Алли поспішили залишити захоплені відгуки під її новим фото. Цікаво, що деякі помітили деталь на руці Барановської, а саме – тату.

"А що означає тату на зап'ясті?"

"David:) але воно жахливо попливло, буду зводити)) помилка характеру", - пояснила Барановська.

Аллочка, дуже гарне плаття!

Плаття, Алла! Як же тобі йде!

Плаття - агонь!

Ви як завжди: красиво і жіночно!

Плаття супер, талія, груди! Підкреслено всі шикарні форми жіночності, як барбі!

Така тоненька!

Плаття відмінно сидить!

Яка красуня ви тут!!! Вам неймовірно личить цей образ!!! Bella ;)

Який у Вас гарний образ, дуже хочеться ще побачити фото!

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Відзначимо, що в розділі сторіз Барановська вже опублікувала кілька відео з літака. Але поки що блогер не визнається, куди саме відлітає – тримає інтригу. До речі, до цього Алла вже писала підписникам, що хоче відпочити.

"У мене фізично не вистачає часу і сил відвідувати публічні заходи. Спасибі велике всім, хто запрошує. Прошу нікого не ображатися, але я відмовилася від усіх поїздок, івентів, зйомок, інтерв'ю і тд. Пауза на три місяці. Беру літні канікули. На жаль, я правда не розумію, як встигати хоча б 20% з усього що я хочу. У мене не виходить взагалі", - повідомила якось Барановська.

Нагадаємо, до цього Барановська Алла відсвяткувала день народження Миколи Тищенка в напівпрозорому вбранні.