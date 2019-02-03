Барбі: Полякова захопила фанів новим образом

Шанувальники навперебій обсипають артистку компліментами
Известная украинская певица, Королева ночи Оля Полякова, которая ранее представила лирик-видео на песню о сильной женщине "Мадонна", предстала в новом сногсшибательном образе. Артистка опубликовала несколько фото с шоу в своем Instagram и обратилась к поклонникам.
На кадрах Оля - словно кукла Барби.
"А мы продолжаем, как вам этот образ?" - спросила она у фанов
Фото: Оля Полякова (instagram.com/polyakovamusic)
Подписчики артистки просто осыпали ее комплиментами и действительно указали, что сходство со знаменитой куклой - безоговорочное:
"Царица";
"Как всегда - огонь!"
"Как кукла";
"Оля это просто идеал! Умница, трудяжка и красавица";
"Все прекрасне и милее";
"Оля, вы необыкновенная девушка";
"Барби";
"Бомба";
"Красота от Бога";
"Шикарная!"
Скриншот комментариев (instagram.com/polyakovamusic)
Напомним, что недавно Оля Полякова презентовала свой мини-альбом "Королева ночи", который включает 7 песен.
Ранее Оля Полякова продемонстрировала шикарную фигуру и длинные ноги во время съемок нового шоу на одном из ведущих украинских каналов.
К слову, обольстительная Оля Полякова показала откровенный и волнующий кадр из фильма "Основной инстинкт".
Видео: РБК-Украина