Барбі: Полякова захопила фанів новим образом

Шанувальники навперебій обсипають артистку компліментами

Известная украинская певица, Королева ночи Оля Полякова, которая ранее представила лирик-видео на песню о сильной женщине "Мадонна", предстала в новом сногсшибательном образе. Артистка опубликовала несколько фото с шоу в своем Instagram и обратилась к поклонникам.

На кадрах Оля - словно кукла Барби.

"А мы продолжаем, как вам этот образ?" - спросила она у фанов

Фото: Оля Полякова (instagram.com/polyakovamusic)

Подписчики артистки просто осыпали ее комплиментами и действительно указали, что сходство со знаменитой куклой - безоговорочное:

"Царица";

"Как всегда - огонь!"

"Как кукла";

"Оля это просто идеал! Умница, трудяжка и красавица";

"Все прекрасне и милее";

"Оля, вы необыкновенная девушка";

"Барби";

"Бомба";

"Красота от Бога";

"Шикарная!"

Скриншот комментариев (instagram.com/polyakovamusic)

Напомним, что недавно Оля Полякова презентовала свой мини-альбом "Королева ночи", который включает 7 песен.

Ранее Оля Полякова продемонстрировала шикарную фигуру и длинные ноги во время съемок нового шоу на одном из ведущих украинских каналов.

К слову, обольстительная Оля Полякова показала откровенный и волнующий кадр из фильма "Основной инстинкт".

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Видео: РБК-Украина