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Барбі: Полякова захопила фанів новим образом

Lite » Новини шоу-бізнесу 03.02.2019 - 20:14
Барбі: Полякова захопила фанів новим образом
Фото: Ольга Полякова (instagram.com/polyakovamusic)

Шанувальники навперебій обсипають артистку компліментами

Відома українська співачка, Королева ночі Оля Полякова, яка раніше представила лирик-відео на пісню про сильну жінку "Мадонна", постала в новому карколомному образі. Артистка опублікувала кілька фото з шоу в своєму Instagram і звернулася до шанувальників.

На кадрах Оля - немов лялька Барбі.

"А ми продовжуємо, як вам цей образ?" - запитала вона у фанів

 

Фото: Оля Полякова (instagram.com/polyakovamusic)

Підписники артистки просто обсипали її компліментами і дійсно вказали, що схожість із відомою лялькою - безперечна:

"Цариця";

"Як завжди - вогонь!"

"Як лялька";

"Оля це просто ідеал! Розумниця, трудяжка і красуня";

"Все прекрасне і миліше";

"Оля, ви незвичайна дівчина";

"Барбі";

"Бомба";

"Краса від Бога";

"Шикарна!"

Барбі: Полякова захопила фанів новим образом

Скріншот коментарів (instagram.com/polyakovamusic)

Нагадаємо, що нещодавно Оля Полякова презентувала свій міні-альбом "Королева ночі", який включає 7 пісень.

Раніше Оля Полякова продемонструвала шикарну фігуру та довгі ноги під час зйомок нового шоу на одному з провідних українських каналів.

До речі, зваблива Оля Полякова показала відвертий і хвилюючий кадр з фільму "Основний інстинкт".

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