Барбі: Полякова захопила фанів новим образом

Шанувальники навперебій обсипають артистку компліментами
Відома українська співачка, Королева ночі Оля Полякова, яка раніше представила лирик-відео на пісню про сильну жінку "Мадонна", постала в новому карколомному образі. Артистка опублікувала кілька фото з шоу в своєму Instagram і звернулася до шанувальників.
На кадрах Оля - немов лялька Барбі.
"А ми продовжуємо, як вам цей образ?" - запитала вона у фанів
Фото: Оля Полякова (instagram.com/polyakovamusic)
Підписники артистки просто обсипали її компліментами і дійсно вказали, що схожість із відомою лялькою - безперечна:
"Цариця";
"Як завжди - вогонь!"
"Як лялька";
"Оля це просто ідеал! Розумниця, трудяжка і красуня";
"Все прекрасне і миліше";
"Оля, ви незвичайна дівчина";
"Барбі";
"Бомба";
"Краса від Бога";
"Шикарна!"
Скріншот коментарів (instagram.com/polyakovamusic)
Нагадаємо, що нещодавно Оля Полякова презентувала свій міні-альбом "Королева ночі", який включає 7 пісень.
Раніше Оля Полякова продемонструвала шикарну фігуру та довгі ноги під час зйомок нового шоу на одному з провідних українських каналів.
До речі, зваблива Оля Полякова показала відвертий і хвилюючий кадр з фільму "Основний інстинкт".
Відео: РБК-Україна